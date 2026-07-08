Erdőtűz oltása közben halt meg egy 22 éves önkéntes tűzoltó Franciaországban

Szerda hajnalban életét vesztette egy 22 éves önkéntes tűzoltó, aki egy erdőtűz oltásában vett részt. A fiatal férfit egy lezuhanó sziklatömb találta el egy meredek, nehezen megközelíthető hegyoldalon, sérüléseibe a helyszínen belehalt.

Az önkéntes tűzoltó egy erdőtűz oltása közben vesztette életét Franciaországban (képünk illusztráció)

Fotó: FLORENCE DEMEUSY / Hans Lucas

A Le Parisien információi szerint a holttestet csak helikopteres egységek segítségével tudták megközelíteni, mivel a terep rendkívül nehezen volt elérhető.

A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz még június végén keletkezett egy vihar után, és az elmúlt napokban az erős szél miatt ismét nagyobb intenzitással terjedt. A tűzoltók jelentős erőkkel dolgoztak a lángok megfékezésén.

Továbbra is figyelik az erdőtüzet

A hatóságok szerint a tűz intenzitása szerdára mérséklődött, azonban a területet továbbra is szigorú felügyelet alatt tartják. A környéken egy fontos közutat is lezártak, mert továbbra is rendkívül magas a sziklaomlások veszélye.

🚨 Savoie : un jeune sapeur-pompier volontaire de 22 ans est décédé lors d'une intervention sur un feu de forêt



▶️ Les détails avec @Raph_journalist pic.twitter.com/OnkgedqjYp — LCI (@LCI) July 8, 2026

A tragédia után a francia belügyminiszter részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, hozzátartozóinak és tűzoltó társainak, kiemelve, hogy az ország osztozik a gyászolók fájdalmában.