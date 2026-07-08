Erdőtűz oltása közben halt meg egy 22 éves önkéntes tűzoltó Franciaországban

Szerda hajnalban életét vesztette egy 22 éves önkéntes tűzoltó, aki egy erdőtűz oltásában vett részt. A fiatal férfit egy lezuhanó sziklatömb találta el egy meredek, nehezen megközelíthető hegyoldalon, sérüléseibe a helyszínen belehalt.
A Le Parisien információi szerint a holttestet csak helikopteres egységek segítségével tudták megközelíteni, mivel a terep rendkívül nehezen volt elérhető.
A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz még június végén keletkezett egy vihar után, és az elmúlt napokban az erős szél miatt ismét nagyobb intenzitással terjedt. A tűzoltók jelentős erőkkel dolgoztak a lángok megfékezésén.
Továbbra is figyelik az erdőtüzet
A hatóságok szerint a tűz intenzitása szerdára mérséklődött, azonban a területet továbbra is szigorú felügyelet alatt tartják. A környéken egy fontos közutat is lezártak, mert továbbra is rendkívül magas a sziklaomlások veszélye.
A tragédia után a francia belügyminiszter részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, hozzátartozóinak és tűzoltó társainak, kiemelve, hogy az ország osztozik a gyászolók fájdalmában.
A legutóbbi hivatalos adatok szerint a tűz mintegy 30 hektárnyi területet érintett.