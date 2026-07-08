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tűzoltó

Erdőtűz oltása közben halt meg egy 22 éves önkéntes tűzoltó Franciaországban

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Tragikus baleset történt Franciaországban egy erdőtűz oltása során. Egy önkéntes tűzoltó egy nehezen megközelíthető hegyvidéki területen vesztette életét, amikor egy lezuhanó sziklatömb eltalálta.
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tűzoltóerdőtűztragédiaönkéntes

Szerda hajnalban életét vesztette egy 22 éves önkéntes tűzoltó, aki egy erdőtűz oltásában vett részt. A fiatal férfit egy lezuhanó sziklatömb találta el egy meredek, nehezen megközelíthető hegyoldalon, sérüléseibe a helyszínen belehalt.

Az önkéntes tűzoltó egy erdőtűz oltása közben vesztette életét (képünk illusztráció) Fotó: FLORENCE DEMEUSY / Hans Lucas Aerial view of a Canadair firefighting aircraft releasing water over a vegetation wildfire in Ledenon, Gard, Occitanie, France, July 5, 2026. The water drop supports ground firefighters working to slow the spread of the wildfire.Vue aerienne d un avion Canadair effectuant un largage d eau sur un incendie de vegetation a Ledenon, Gard, Occitanie, France, 5 Juillet 2026. Le largage soutient les sapeurs pompiers engages au sol pour ralentir la progression des flammes. (Photo by Florence Demeusy / Hans Lucas via AFP)
Az önkéntes tűzoltó egy erdőtűz oltása közben vesztette életét Franciaországban (képünk illusztráció)
Fotó: FLORENCE DEMEUSY / Hans Lucas

A Le Parisien információi szerint a holttestet csak helikopteres egységek segítségével tudták megközelíteni, mivel a terep rendkívül nehezen volt elérhető.

A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz még június végén keletkezett egy vihar után, és az elmúlt napokban az erős szél miatt ismét nagyobb intenzitással terjedt. A tűzoltók jelentős erőkkel dolgoztak a lángok megfékezésén.

Továbbra is figyelik az erdőtüzet

A hatóságok szerint a tűz intenzitása szerdára mérséklődött, azonban a területet továbbra is szigorú felügyelet alatt tartják. A környéken egy fontos közutat is lezártak, mert továbbra is rendkívül magas a sziklaomlások veszélye.

A legutóbbi hivatalos adatok szerint a tűz mintegy 30 hektárnyi területet érintett.

A tragédia után a francia belügyminiszter részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, hozzátartozóinak és tűzoltó társainak, kiemelve, hogy az ország osztozik a gyászolók fájdalmában.

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