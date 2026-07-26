Gyilkosa épp a modell teste mellett készített reggelit, amikor a rendőrök rárontottak

Brutális gyilkosság sokkolja Perut: holtan találták a 34 éves Raiza Joselin Martínez Copát, aki La Chocolatita néven vált ismertté az OnlyFansen és a közösségi médiában. A rendőröket azonban nemcsak a nő holtteste döbbentette meg, hanem az is, amit a lakásban találtak – adta hírül a New York Post.

Meghalt az ismert OnlyFans-modell, hátborzongató körülmények között bukkantak rá a testére

Fotó: Instagram videó

Leragasztott száj, üres sörösdobozok és egy nyugodt reggeli

A tragédia csütörtökön történt a perui fővárosban, Limában. A rendőrséget az ingatlan tulajdonosa riasztotta, miután fia lakásában egy ismeretlen nő élettelen testére bukkant.

A kiérkező egyenruhások szerint a 34 éves modell a padlón feküdt, a száját ragasztószalaggal leragasztották, körülötte pedig üres sörösdobozok hevertek.

A helyszíni nyomok alapján a nő a halála előtt alkoholt fogyasztott. Az ügy körülményeit egyelőre vizsgálják, a halál pontos okát igazságügyi szakértők állapítják meg.

Nyugodtan készített reggelit a holttest mellett

A rendőrök a lakás konyhájában találták meg a tulajdonos felnőtt fiát, aki a hatóságok szerint

éppen reggelit készített magának, miközben a nő holtteste néhány méterre feküdt.

A férfit a helyszínen őrizetbe vették, jelenleg ő a gyilkossági ügy első számú gyanúsítottja.

Az ingatlan tulajdonosa a nyomozóknak azt mondta, hogy fia és a modell az este folyamán együtt italoztak. A hatóságok most azt vizsgálják, mi vezethetett a nő halálához, a tragédia pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Raiza Joselin Martínez Copa La Chocolatita néven vált ismert tartalomgyártóvá, erotikus tartalmaival jelentős követőtábort épített az OnlyFansen és a TikTokon. A perui sajtóban korábban amiatt is sokat szerepelt, mert állítólag viszonya volt Pedro Aquino válogatott labdarúgóval, akit emiatt hűtlenséggel vádoltak.