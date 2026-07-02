„Semmi közöm a fiam meggyilkolásához” – megszólalt a folyóban holtan talált 15 éves fiú édesanyja, miután őrizetbe vettek egy negyvenes éveiben járó nőt

A 15 éves Taylor Charlton május 8-án tűnt el barnstaple-i otthonából. Utoljára egy térfigyelő kamera rögzítette este 10 óra 41 perckor a Tarka Leisure Centre és a Seven Brethren parkoló közelében, amint a Taw folyó irányába sétált. Egy nőt most őrizetbe vettek az ügyben.

Őrizetbe vettek egy nőt a folyóban holtan talált 15 éves fiú ügyében, megszólalt az édesanya

Fotó: Pixabay.com

Őrizetbe vettek egy nőt a folyóban holtan talált 15 éves fiú ügyében, megszólalt az édesanya

Holttestét 48 nappal később találták meg a Taw folyóban, Sticklepath közelében.

Taylor édesanyja, Zoe Harvey elmondta, hogy egy megrázó, közvetlen üzenetet kapott, amelyben kigúnyolták fia halálát, majd a letartóztatást követően azt írta a Facebookon:

Semmi közöm a fiam meggyilkolásához.

A Devon és Cornwall megyei rendőrség közleményében így fogalmazott:

Őrizetbe vettek egy nőt a Barnstaple-ben eltűnt Taylor Charlton ügyében folytatott nyomozással összefüggésben. Új információk alapján a rendőrség gyilkosság gyanújával hajtotta végre a letartóztatást. Az intézkedésre július 2-án, csütörtökön került sor Észak-Devon térségében. Olyan információk jutottak a birtokunkba, amelyek nyomán haladéktalanul megtettük a szükséges lépéseket, hogy teljes körűen feltárjuk az ügy körülményeit.

A rendőrség hozzátette:

Ennek részeként ma őrizetbe vettünk egy negyvenes éveiben járó nőt, akit a nyomozás részeként kihallgatunk. Bár a gyanúsítottat gyilkosság gyanújával vettük őrizetbe, szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez egy új nyomozati irány, amely még rendkívül korai szakaszban jár

– írja a Metro.