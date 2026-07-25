Kardszárnyú delfinek süllyesztettek el egy vitorlást Spanyolország partjainál

Orkák támadtak Spanyolország északnyugati partjainál: a kardszárnyú delfinek elsüllyesztettek egy vitorlást, miután megrongálták annak kormánylapátját. Ugyanezen a napon még három másik hajót is megtámadtak ugyanazon a térségen – számolt be a Daily Mail.

Orkák süllyesztettek el egy vitorlást Spanyolország partjainál. Fotó: CORDIER SYLVAIN / hemis.fr

Elszabadultak az orkák

Az Idem nevű vitorlás fedélzetén két ember tartózkodott, amikor helyi idő szerint délután 5 óra körül, az Ibériai-félsziget legészakibb pontja, Estaca de Bares közelében orkák rontottak a hajóra.

A tengeri emlősök a kormánylapátot vették célba, amely teljesen használhatatlanná vált. A hajó vizet kezdett felvenni, majd elsüllyedt.

A bajba jutott vitorlázóknak egy közelben haladó motorcsónak sietett a segítségére. Megpróbálták a jachtot partra vontatni, de az útközben elsüllyedt. A spanyol parti őrség később biztonságban a közeli Cariño kikötőjébe szállította a két hajóst. Sérülés nem történt.

A parti őrség közlése szerint ez volt a negyedik orkaincidens ugyanazon a napon a térségben.

A Glatisant nevű vitorlás szintén elvesztette a kormánylapát működését, ezért mentőhajó kísérte kikötőbe. Egy másik hajó, a Kador, amelyen egy ember és három macska utazott, szintén orkákkal találkozott, de végül önerőből jutott el Viveiróba.

Az utóbbi években több száz hasonló esetet regisztráltak Spanyolország és Portugália partjainál, valamint a Gibraltári-szoros térségében. Tavaly októberben Portugáliánál

egy öttagú család jachtját süllyesztették el az orkák, szeptemberben pedig egy brit állampolgárt is szállító vitorlás került a tenger fenekére egy hasonló támadás után.

A szakértők továbbra sem tudják biztosan, miért támadják az orkák a hajókat. Egyes feltételezések szerint játékból teszik, mások szerint fenyegetésként érzékelik a vitorlásokat, ezért elsősorban azok kormánylapátját támadják meg.