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kardszárnyú delfinek

Kardszárnyú delfinek süllyesztettek el egy vitorlást Spanyolország partjainál

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Újabb orkatámadás történt Spanyolország északnyugati partjainál. A kardszárnyú delfinek elsüllyesztettek egy vitorlást, miközben ugyanazon a napon még három másik hajót is megrongáltak – számolt be a Daily Mail.
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kardszárnyú delfinekibériai - félszigetestaca de bares

Orkák támadtak Spanyolország északnyugati partjainál: a kardszárnyú delfinek elsüllyesztettek egy vitorlást, miután megrongálták annak kormánylapátját. Ugyanezen a napon még három másik hajót is megtámadtak ugyanazon a térségen – számolt be a Daily Mail.

orkák
Orkák süllyesztettek el egy vitorlást Spanyolország partjainál. Fotó: CORDIER SYLVAIN / hemis.fr

Elszabadultak az orkák

Az Idem nevű vitorlás fedélzetén két ember tartózkodott, amikor helyi idő szerint délután 5 óra körül, az Ibériai-félsziget legészakibb pontja, Estaca de Bares közelében orkák rontottak a hajóra.

A tengeri emlősök a kormánylapátot vették célba, amely teljesen használhatatlanná vált. A hajó vizet kezdett felvenni, majd elsüllyedt.

A bajba jutott vitorlázóknak egy közelben haladó motorcsónak sietett a segítségére. Megpróbálták a jachtot partra vontatni, de az útközben elsüllyedt. A spanyol parti őrség később biztonságban a közeli Cariño kikötőjébe szállította a két hajóst. Sérülés nem történt.

A parti őrség közlése szerint ez volt a negyedik orkaincidens ugyanazon a napon a térségben.

A Glatisant nevű vitorlás szintén elvesztette a kormánylapát működését, ezért mentőhajó kísérte kikötőbe. Egy másik hajó, a Kador, amelyen egy ember és három macska utazott, szintén orkákkal találkozott, de végül önerőből jutott el Viveiróba.

Az utóbbi években több száz hasonló esetet regisztráltak Spanyolország és Portugália partjainál, valamint a Gibraltári-szoros térségében. Tavaly októberben Portugáliánál 

egy öttagú család jachtját süllyesztették el az orkák, szeptemberben pedig egy brit állampolgárt is szállító vitorlás került a tenger fenekére egy hasonló támadás után.

A szakértők továbbra sem tudják biztosan, miért támadják az orkák a hajókat. Egyes feltételezések szerint játékból teszik, mások szerint fenyegetésként érzékelik a vitorlásokat, ezért elsősorban azok kormánylapátját támadják meg.

 

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