Lángokban áll az orosz árnyékflotta, videón a pusztító ukrán csapás

Újabb érzékeny ponton érhette találat Oroszország háborús utánpótlását: ukrán közlés szerint az Azovi-tengeren több üzemanyag-szállító tanker is megsérült. Az orosz árnyékflotta elleni ukrán dróncsapás a Krím ellátását és az orosz üzemanyag-ellátás stabilitását is veszélyeztethette.

Több üzemanyag-szállító tanker is találatot kaphatott az Azovi-tengeren. Az ukrán támadás az orosz üzemanyag-ellátást és a Krím utánpótlását zavarhatta meg. – A kép illusztráció, rajta a gyanú szerint az orosz árnyékflottához tartozó Grinch olajszállító tanker látható, amelyet egy francia haditengerészeti hajó tart megfigyelés alatt Franciaország partjainál.(Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Fotó: AFP/Thibaud Moritz

Ukrán drónok csaptak le az orosz árnyékflottára az Azovi-tengeren

Ukrán állítás szerint nagy hatótávolságú drónok mértek csapást az orosz árnyékflotta több hajójára az Azovi-tengeren. Robert Brovdi, Ukrajna egyik legismertebb drónhadviselési parancsnoka, akit Madyar hívójelen ismernek, azt közölte, hogy az éjszakai támadásban nyolc üzemanyag-szállító tankert, egy szárazáru-szállító hajót és egy kompot is eltaláltak. Állítása szerint a tankerek súlyosan megrongálódtak és lángokba borultak.

A pusztításról videó is készült, amelyet az ukrán fél a támadás bizonyítékaként mutathat be.

A Krím üzemanyag-ellátása lehetett a cél

Brovdi szerint az árnyékflotta elhagyja a térséget, miközben folytatódik a harc a Krím üzemanyagáért. A támadás stratégiai jelentőségű lehet, mert Ukrajna az elmúlt hetekben egyre gyakrabban célozza az orosz üzemanyag-ellátást, olajlétesítményeket és logisztikai útvonalakat. A Kyiv Independent ugyanakkor jelezte, hogy Brovdi állításait nem tudta függetlenül ellenőrizni, Moszkva pedig egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Ilyen még nem történt a háborúban, Ukrajna kemény lépésre szánta el magát

Ukrajna közlése szerint dróncsapást hajtott végre az Oroszország legnagyobb kőolaj-feldolgozó üzemének számító Omszki Olajfinomító ellen, amely több mint 2500 kilométerre található az ukrán határtól. A támadásról orosz és ukrán források is beszámoltak, miközben a hatóságok először drónveszélyről, majd ipari létesítményeket érintő incidensekről tájékoztattak.