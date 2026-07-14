Videón, ahogy az irányíthatatlanná váló géppuska elrepíti az orosz újoncot

Kiképzés közben vált irányíthatatlanná egy orosz géppuska, amely körbeforgatta, majd elrepítette az újoncot. Az esetről készült felvétel gyorsan terjed az interneten. Közben tovább zajlik az orosz-ukrán háború, a frontvonalon súlyos harcok dúlnak, és mindkét fél jelentős veszteségeket szenved.

Egy orosz géppuska kiképzés közben irányíthatatlanná vált, elrepítette az újoncot, és az oktatót is veszélybe sodorta Forrás: Videó/X)

Videón, ahogy az orosz géppuska elrepíti a katonát

Egy orosz újonc kiképzés közben elvesztette az irányítást egy állványra szerelt JakB–12,7-es helikopter-géppuska felett. A tüzelés megkezdése után a fegyver hirtelen forogni kezdett, magával rántotta a katonát, aki végül elengedte a szerkezetet és kirepült a toronyból. Az irányíthatatlanná vált géppuska közben az oktatót is veszélybe sodorta. A felvételt a New York Post is bemutatta.

𝐕𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐚𝐠𝐞: A Russian military training exercise reportedly went awry after troops mounted a YakB-12.7 helicopter machine gun on a fixed stand, with the weapon appearing to spin out of control during the drill.#Russia#RussianArmy#MilitaryTraining#YakB127 pic.twitter.com/rwwpVsx9K0 — Daily Kishtwar Times (@kishtwartimes1) July 12, 2026

Egyre pusztítóbb csapások érik Ukrajnát és az orosz üzemanyag-infrastruktúrát

Közben tovább zajlik az orosz–ukrán háború, amelyben naponta katonák és civilek veszítik életüket. A frontvonalon lassú, veszteségekkel járó harcok folynak, miközben mindkét fél egyre gyakrabban támadja a másik hátországát drónokkal és rakétákkal.

Az elmúlt napokban Oroszország több nagyszabású légitámadást indított ukrán városok ellen. Kijevben lakóépületek és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg, a csapásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is voltak. Odesszát szintén rendszeresen érik orosz rakéta- és dróntámadások.

Pokollá változott Kijev az orosz rakéta és dróntámadás után

Fotó: HANDOUT / Ukrainian State Emergency Servic

Ukrajna közben orosz olajfinomítókat, tartályhajókat és üzemanyag-szállítási létesítményeket támadott. A csapások tovább növelték az orosz üzemanyag-ellátásra nehezedő nyomást, miközben a benzinhiány és az emelkedő árak belpolitikai bizonytalanságot is okoznak, ami miatt csökken Vlagyimir Putyin népszerűsége.

Kijev a légvédelem megerősítésére készül: az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy Ukrajna Patriot rakétákat gyárthasson. A gyártás elindítása azonban időigényes, miközben az ország már most súlyos rakétafenyegetéssel néz szembe. A kölcsönös csapások egyre mélyebben érintik a civil infrastruktúrát, a háború lezárása pedig továbbra sem látszik.