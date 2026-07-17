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orosz légicsapás

Rakétákkal és drónokkal csaptak le ukrán városokra – többen meghaltak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Több ukrán várost újabb támadások érték az éjszaka folyamán. Az orosz légicsapás következtében Odesszában és Herszonban halálos áldozatok és sérültek is vannak, miközben Szumit is bombák érték. Az ukrán légvédelem közlése szerint a támadások során rakétákat és drónokat is bevetettek.
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orosz légicsapásukrajnai háborúhalál

Legalább három civil meghalt, több mint tízen pedig megsérültek az Ukrajnát érő éjszakai orosz légicsapásokban – számolt be róla a MTI. A támadások során lakóépületek és más civil infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak Odesszában, Herszonban és Szumiban.

Az orosz légicsapások után több helyszínen is a mentőegységek dolgoztak a károk felszámolásán Ukrajnában (képünk illusztráció) Fotó: HANDOUT / State Emergency Service of Ukrai This handout photograph taken and released by the State Emergency Service of Ukraine on July 16, 2026, shows Ukrainian firefighters working to extinguish a fire at the site of a Russian air attack in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / State Emergency Service of Ukraine / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Az orosz légicsapások után több helyszínen is a mentőegységek dolgoztak a károk felszámolásán Ukrajnában 
Fotó: HANDOUT / State Emergency Service of Ukrai

Az orosz légicsapások halálos áldozatokkal jártak

erszonban egy lakóépületet ért találat a Korabelnij városkerületben. A megyei katonai kormányzó tájékoztatása szerint egy 70 éves nő a kórházba szállítását követően életét vesztette. Éjfél körül a város központjában egy orosz drón csapódott egy lakóházba, ahol egy 59 éves férfi megsérült.

Odesszában az orosz légicsapás következtében két ember meghalt, további tízen pedig megsebesültek. A támadás során megsemmisült egy autójavító műhely, tűz ütött ki, és több jármű is kiégett. Emellett lakóházak, vallási intézmények, óvodaépületek és egyéb civil létesítmények is károkat szenvedtek. A hatóságok közlése szerint a mentő- és katasztrófavédelmi egységek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

Szumi városát péntekre virradóra öt irányított légibomba érte. Artem Kobzar megbízott polgármester tájékoztatása szerint a támadás civil infrastrukturális létesítményeket ért, ugyanakkor az első jelentések alapján személyi sérülés nem történt.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen nyolc rakétát, valamint 130 csapásmérő és álcadrónt indított ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem előzetes adatok alapján öt rakétát és 115 drónt semmisített meg. 

A jelentés szerint 17 helyszínen két ballisztikus rakéta és nyolc drón célba talált, emellett öt esetben elfogott eszközök roncsai hullottak le. Egy radarelhárító rakéta nem találta el célját, a közlemény kiadásakor pedig néhány drón még az ukrán légtérben tartózkodott.

 

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