Rakétákkal és drónokkal csaptak le ukrán városokra – többen meghaltak

Legalább három civil meghalt, több mint tízen pedig megsérültek az Ukrajnát érő éjszakai orosz légicsapásokban – számolt be róla a MTI. A támadások során lakóépületek és más civil infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak Odesszában, Herszonban és Szumiban.

Az orosz légicsapások után több helyszínen is a mentőegységek dolgoztak a károk felszámolásán Ukrajnában

Fotó: HANDOUT / State Emergency Service of Ukrai

Az orosz légicsapások halálos áldozatokkal jártak

erszonban egy lakóépületet ért találat a Korabelnij városkerületben. A megyei katonai kormányzó tájékoztatása szerint egy 70 éves nő a kórházba szállítását követően életét vesztette. Éjfél körül a város központjában egy orosz drón csapódott egy lakóházba, ahol egy 59 éves férfi megsérült.

Odesszában az orosz légicsapás következtében két ember meghalt, további tízen pedig megsebesültek. A támadás során megsemmisült egy autójavító műhely, tűz ütött ki, és több jármű is kiégett. Emellett lakóházak, vallási intézmények, óvodaépületek és egyéb civil létesítmények is károkat szenvedtek. A hatóságok közlése szerint a mentő- és katasztrófavédelmi egységek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

In Odesa, two people were killed as a result of Russia’s overnight missile strike on a residential building. Five more people were injured, including three children. Everyone affected is receiving the necessary medical care. My condolences to their families and loved ones.… pic.twitter.com/ZFK6ehPt4o — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2026

Szumi városát péntekre virradóra öt irányított légibomba érte. Artem Kobzar megbízott polgármester tájékoztatása szerint a támadás civil infrastrukturális létesítményeket ért, ugyanakkor az első jelentések alapján személyi sérülés nem történt.

A jelentés szerint 17 helyszínen két ballisztikus rakéta és nyolc drón célba talált, emellett öt esetben elfogott eszközök roncsai hullottak le. Egy radarelhárító rakéta nem találta el célját, a közlemény kiadásakor pedig néhány drón még az ukrán légtérben tartózkodott.