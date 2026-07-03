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orosz-ukrán háború

Földi pokollá vált Kijev – megrázó képeken az orosz-ukrán háború egyik legpusztítóbb támadásának nyomai

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban nagyszabású csapásra figyelmeztetett, majd 2026. július 2-án hajnalban meg is indult az orosz támadás Kijev ellen, amely még másnap, péntek hajnalban is folytatódott. A csapások után több halott és sérült maradt a romok között, a támadás pedig számos civil áldozatot követelt. Az orosz–ukrán háború egyik legsúlyosabb támadása érte Kijevet, amikor drónokkal és rakétákkal sújtották Ukrajna fővárosát.
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2026. július 2-án éjjel Oroszország drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal indított nagyszabású támadást Kijev ellen, a csapások pedig még július 3-án, péntek hajnalban is folytatódtak. Vitalij Klicsko polgármester szerint ez volt a háború kezdete óta az egyik legnagyobb csapás, amely az ukrán fővárost érte. A legfrissebb adatok szerint legalább 27 ember meghalt, mintegy 90-en pedig megsérültek, miközben a mentőalakulatok továbbra is a romok között kutatnak túlélők után. A városvezetés július 3-át gyásznappá nyilvánította – derül ki a Meduza.io cikkéből. Képeken mutatjuk az orosz-ukrán háború újabb pokoli fejezetét.

Az orosz-ukrán háború egyik legsúlyosabb támadása érte Kijevet, amikor drónokkal és rakétákkal végrehajtott orosz támadás sújtotta Ukrajna fővárosátEmergency workers operate at the site of a missile and drone strike in Kyiv, Ukraine, on July 2, 2026. Russia launches 74 missiles and 476 drones in an overnight military operation targeting Ukraine, with Kyiv as the main focus. At least 17 people are killed and nearly 90 injured in the capital. Search and rescue operations are ongoing as people are believed to remain trapped under the rubble. A day of mourning is declared in Kyiv for July 3, 2026. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto) (Photo by Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP)
Az orosz-ukrán háború egyik legsúlyosabb támadása érte Kijevet, amikor drónokkal és rakétákkal végrehajtott orosz támadás sújtotta Ukrajna fővárosát Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

Az orosz-ukrán háború egyik legsúlyosabb csapása érte Kijevet

A nappali órákban készült felvételek jól érzékeltetik a pusztítás mértékét. Az egyik becsapódás helyén hatalmas kráter tátong, több lakóépület súlyosan megrongálódott vagy részben összeomlott, az utcákon kiégett autók sorakoznak.

orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború.Kiev
Galéria: Oroszország lerombolta az Ukrán fővárost
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Oroszország lerombolta az Ukrán fővárost

Cikkünk folytatódik.

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