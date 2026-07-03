Földi pokollá vált Kijev – megrázó képeken az orosz-ukrán háború egyik legpusztítóbb támadásának nyomai

2026. július 2-án éjjel Oroszország drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal indított nagyszabású támadást Kijev ellen, a csapások pedig még július 3-án, péntek hajnalban is folytatódtak. Vitalij Klicsko polgármester szerint ez volt a háború kezdete óta az egyik legnagyobb csapás, amely az ukrán fővárost érte. A legfrissebb adatok szerint legalább 27 ember meghalt, mintegy 90-en pedig megsérültek, miközben a mentőalakulatok továbbra is a romok között kutatnak túlélők után. A városvezetés július 3-át gyásznappá nyilvánította – derül ki a Meduza.io cikkéből. Képeken mutatjuk az orosz-ukrán háború újabb pokoli fejezetét.

Az orosz-ukrán háború egyik legsúlyosabb támadása érte Kijevet, amikor drónokkal és rakétákkal végrehajtott orosz támadás sújtotta Ukrajna fővárosát Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

Az orosz-ukrán háború egyik legsúlyosabb csapása érte Kijevet

A nappali órákban készült felvételek jól érzékeltetik a pusztítás mértékét. Az egyik becsapódás helyén hatalmas kráter tátong, több lakóépület súlyosan megrongálódott vagy részben összeomlott, az utcákon kiégett autók sorakoznak.