Felvették, ahogy egy férfi oroszlánfókát rugdos Kaliforniában, nyomozás indult ellene - videó

Vizsgálat indult egy fiatal férfi ellen, aki minden előzmény nélkül rátámadt egy kaliforniai oroszlánfókára a La Jolla Cove partján. A megdöbbentő jelenetet videóra vették, a felvétel villámgyorsan elterjedt az interneten – írja a New York Post.
Menekülni próbált az állat
A felvételen az látható, hogy a férfi odalép a betonfalon pihenő oroszlánfókához, előbb felé rúg, majd egy második rúgással el is találja. A rémült oroszlánfóka elmenekül, a támadó még utána indul, majd néhány lépés után feladja az üldözést. A háttérben több szemtanú nevetése hallható.
Az ügyet az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatala (NOAA) vizsgálja. Az védett állatok bántalmazása szövetségi bűncselekménynek számít, az elkövetőt egyelőre nem azonosították.
Nemrég három év börtönre ítéltek egy kaliforniai férfit, aki szintén oroszlánfókákat támadott meg.
Állatvédők: felelősségre kell vonni
A PETA állatvédő szervezet közölte: a bántalmazás akkor is bántalmazás, ha az áldozat nem ember. A szervezet szerint az elkövető nevetve zaklatta és rugdosta a menekülni próbáló állatot, miközben a jelenlévők közül többen végignézték az esetet.
A Sierra Club Seal Society természetvédő szervezet szerint a bántalmazót felelősségre kell vonni.
Ez ugyanúgy támadás, mintha egy embert bántalmaztak volna. Az oroszlánfókák védett állatok
– fogalmazott Robyn Davidoff, a szervezet vezetője.
A San Diegó-i rendőrség arra kérte azokat, akik információval rendelkeznek az ügyről, hogy jelentkezzenek a NOAA-nál.
A kölykökre is veszélyt jelent az ember
A térségben jelenleg kezdődik a párzási időszak, miközben még tart az ellési szezon is. A természetvédők szerint az emberek közelsége is veszélyeztetheti a fiatal állatokat:
ha megérintik a kölyköket, az anyjuk a megváltozott szaguk miatt nehezebben ismeri fel őket, és akár el is utasíthatja őket.
Robyn Davidoff szerint
az idén világra jött egyedek mintegy fele elpusztult a turisták által látogatott partszakaszokon, míg a lezárt területeken ez az arány mindössze 10 százalék volt.
Nemcsak Kaliforniában okoznak gondot a turisták. Ausztráliában Neil, a világhírű elefántfóka rendszeresen zsúfolt strandokon bukkan fel, a szakemberek pedig attól tartanak, hogy a felelőtlen látogatók veszélybe sodorhatják az állatot és saját magukat is.