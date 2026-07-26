Felvették, ahogy egy férfi oroszlánfókát rugdos Kaliforniában, nyomozás indult ellene - videó

Vizsgálat indult egy fiatal férfi ellen, aki minden előzmény nélkül rátámadt egy kaliforniai oroszlánfókára a La Jolla Cove partján. A megdöbbentő jelenetet videóra vették, a felvétel villámgyorsan elterjedt az interneten – írja a New York Post.

kaliforniai oroszlánfóka

Fotó: Thomas Woolsey / Shutterstock

Menekülni próbált az állat

A felvételen az látható, hogy a férfi odalép a betonfalon pihenő oroszlánfókához, előbb felé rúg, majd egy második rúgással el is találja. A rémült oroszlánfóka elmenekül, a támadó még utána indul, majd néhány lépés után feladja az üldözést. A háttérben több szemtanú nevetése hallható.

Az ügyet az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatala (NOAA) vizsgálja. Az védett állatok bántalmazása szövetségi bűncselekménynek számít, az elkövetőt egyelőre nem azonosították.

Nemrég három év börtönre ítéltek egy kaliforniai férfit, aki szintén oroszlánfókákat támadott meg.

Állatvédők: felelősségre kell vonni

A PETA állatvédő szervezet közölte: a bántalmazás akkor is bántalmazás, ha az áldozat nem ember. A szervezet szerint az elkövető nevetve zaklatta és rugdosta a menekülni próbáló állatot, miközben a jelenlévők közül többen végignézték az esetet.

A Sierra Club Seal Society természetvédő szervezet szerint a bántalmazót felelősségre kell vonni.

Ez ugyanúgy támadás, mintha egy embert bántalmaztak volna. Az oroszlánfókák védett állatok

– fogalmazott Robyn Davidoff, a szervezet vezetője.

A San Diegó-i rendőrség arra kérte azokat, akik információval rendelkeznek az ügyről, hogy jelentkezzenek a NOAA-nál.

A kölykökre is veszélyt jelent az ember

A térségben jelenleg kezdődik a párzási időszak, miközben még tart az ellési szezon is. A természetvédők szerint az emberek közelsége is veszélyeztetheti a fiatal állatokat:

ha megérintik a kölyköket, az anyjuk a megváltozott szaguk miatt nehezebben ismeri fel őket, és akár el is utasíthatja őket.

Robyn Davidoff szerint

az idén világra jött egyedek mintegy fele elpusztult a turisták által látogatott partszakaszokon, míg a lezárt területeken ez az arány mindössze 10 százalék volt.