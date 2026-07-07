Oroszlán támadt egy férfira, majd fél órán át fogva tartotta – videó

A helyi hatóságok szerint az oroszlántámadás vasárnap reggel történt a gudzsaráti Bhavnagar körzet Garajiya falujában.
Kalubhai Boghabhai Parmar éppen a háza közelében etette a szarvasmarháit, amikor az oroszlán váratlanul rátámadt.
A felvételeken látható, hogy az oroszlán a földre teperte a férfit, egyik lábát a mancsaival leszorította, miközben a kezét az állkapcsában tartotta. Az áldozat több helyen vérzett, és folyamatosan próbált kiszabadulni, miközben a köré gyűlt falubeliek kiabálással igyekeztek elriasztani a vadállatot.
A helyi beszámolók szerint az oroszlán közel 30 percen át nem engedte el a férfit. Miután végül elengedte, egy közeli, kikötött tehén felé indult.
A sérült férfit a palitanai állami kórházba szállították, ahol jelenleg is ápolják. A családja és a helyiek azt állítják, hogy az erdészeti hatóságokat röviddel a támadás után értesítették, de a szakemberek nem érkeztek meg időben a helyszínre – írja az NDTV. A lakosok hatékonyabb biztonsági intézkedéseket sürgetnek annak érdekében, hogy csökkentsék a térségben egyre vadállat-támadásokat. Az ügy körülményeit az erdészeti hatóság vizsgálja.
Oroszlántámadás Mexikóban
Egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba Mexikóban, miután állítólag részegen kiengedett több oroszlánt a ketrecükből. Az oroszlántámadás a mexikói San Pedro Cholula városában található Los Pinos rezervátumban történt.