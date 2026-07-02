Őrizetbe vették egy orosz oligarcha fiát, súlyos ügybe keveredett

Őrizetbe vették Arkagyij Sztavickijt, az egyik legnagyobb uráli iparmágnás, Jurij Sztavickij fiát egy 162 millió rubeles vesztegetési ügyben, Oroszországban. A férfi apja UMEKON nevű gyárát vezeti, amely Jekatyerinburg egyik fontos fémszerkezet-beszállítója – írja a Gazeta.ru.

Őrizetbe vették egy orosz iparmágnás fiát vesztegetés miatt Oroszországban (A kép illusztráció, rajta Vlagyimir Putyin, az Orosz Föderáció elnöke)

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Őrizetbe vették Oroszországban egy iparmágnás fiát vesztegetés miatt

A gyanú szerint Sztavickij Vaszilij Moszkin üzletemberrel állapodott meg arról, hogy felfújt áron szállítanak árukat, majd a bevétel egy részét különböző ügyleteken keresztül megszerzik. Moszkin a szerződésért 162 millió rubelnyi pénzjutalmat kaphatott.

A terv leplezésére a termékeket egy másik cégen keresztül értékesítették tovább. Az üzletemberek ellen büntetőeljárás indult, otthonaikat és irodáikat is átkutatták.

Korábban is beszámoltunk Oroszországban történt, nagy visszhangot kiváltó ügyekről. Az elmúlt hónapokban merényletek, robbantások és a Kreml belső hatalmi viszonyairól szóló elemzések is címlapra kerültek.

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