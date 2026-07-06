Váratlan helyen bukkantak fel az oroszok, azonnal riasztották a NATO vadászgépeit

Oroszország két Tu–142-es („Bear F”) tengeri járőrrepülőgépe július 2-án többször is megközelítette a brit haditengerészet repülőgép-hordozó harccsoportját a Norvég-tengeren. A brit védelmi minisztérium szerint a gépek szonárbójákat dobtak a tengerbe, amelyek tengeralattjárók felderítésére szolgálnak.

Oroszország katonai repülőgépei miatt brit F–35-ös vadászgépeket riasztottak a Norvég-tenger felett (a kép illusztráció)

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A brit haditengerészet F–35B Lightning típusú vadászgépeket küldött a két repülőgép elfogására. A brit közlés szerint a gépeket végül elkísérték a HMS Prince of Wales közeléből.

London veszélyesnek nevezte az orosz manővert

A brit védelmi minisztérium szerint az orosz repülőgépek „veszélyes és szakszerűtlen” manővereket hajtottak végre.

Az incidenssel egyidőben az Egyesült Királyság a NATO gyorsreagálású különleges műveleti erőinek vezetését látja el, ami tovább növeli az eset jelentőségét.

A brit sajtó közben arról is beszámolt, hogy Vlagyimir Putyin az Északi-sarkvidék térségében tartózkodik, és luxusjachtjával Norvégia partjai mentén tart vissza Oroszország felé.

Dan Jarvis brit védelmi államtitkár nem erősítette meg, hogy a HMS Prince of Wales figyelemmel kísérte-e az orosz elnök jachtját, ugyanakkor kijelentette:

– Tudjuk, hogy hol van.

Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban veszélyeztetik a NATO légterét orosz repülőgépek. A leginkább Észtország volt érintett az eddigi incidensekben.