A NOB meghozta a döntést az orosz sportolók ügyében, erre kevesen számítottak

A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött a 2022 februárjában, az ukrajnai háború kitörése után bevezetett korlátozás ideiglenes megszüntetéséről.

Oroszország visszatérhet: a NOB felfüggesztette az eltiltást, újra indulhatnak a sportolók Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A határozat egyelőre nem jelenti azt, hogy az orosz küldöttség teljes jogú olimpiai részvétele helyreállt volna. A szervezet ugyanis még nem döntött arról, hogy az orosz versenyzők használhatják-e nemzeti színeiket, zászlajukat, illetve felcsendülhet-e a himnuszuk az ötkarikás játékokon.

Semleges státusz után új lehetőség az orosz sportolóknak

Az orosz sportolók visszatérnek a nemzetközi versenyekre, de a pontos feltételeket továbbra is az egyes sportági szövetségek határozhatják meg. A versenyzők a legutóbbi két olimpián még csak semleges státuszban indulhattak.

A 2024-es párizsi nyári olimpián és a 2026-os milánói–cortinai téli játékokon azok az orosz sportolók vehettek részt, akik megfeleltek a NOB által meghatározott követelményeknek.

A szervezet közölte, hogy továbbra is elutasítja az ukrajnai inváziót, és támogatja Ukrajna olimpiai közösségét. A NOB egy külön szolidaritási programon keresztül pénzügyi és logisztikai segítséget biztosít az ukrán sportolóknak.

A döntés ellenére a NOB továbbra sem rendez eseményeket Oroszországban, és nem hív meg orosz kormányzati vagy állami tisztviselőket saját rendezvényeire.

A NOB szerint minden sportolónak egyenlő esélyt kell kapnia

A szervezet azt is javasolja a nemzetközi sportszövetségeknek, hogy már a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs versenyei előtt szüntessék meg az orosz sportolók semlegességének külön ellenőrzési rendszerét.

Ez a program eddig azt vizsgálta, hogy egy versenyző tagja-e valamely fegyveres szervezetnek, illetve támogatott-e bármilyen formában az Ukrajna elleni háborút.

A NOB álláspontja szerint minden sportoló számára biztosítani kell az egyenlő hozzáférést az olimpiai kvóták megszerzéséhez.

A döntést a szervezet közlése szerint részletes jogi elemzés előzte meg. A NOB figyelembe vette, hogy az Orosz Olimpiai Bizottság már nem ellenőrzi azokat az ukrán fennhatóság alá tartozó regionális sportszervezeteket, amelyeket 2023-ban orosz befolyás alá vontak.