A NOB meghozta a döntést az orosz sportolók ügyében, erre kevesen számítottak

A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött a 2022 februárjában, az ukrajnai háború kitörése után bevezetett korlátozás ideiglenes megszüntetéséről.
A határozat egyelőre nem jelenti azt, hogy az orosz küldöttség teljes jogú olimpiai részvétele helyreállt volna. A szervezet ugyanis még nem döntött arról, hogy az orosz versenyzők használhatják-e nemzeti színeiket, zászlajukat, illetve felcsendülhet-e a himnuszuk az ötkarikás játékokon.
Semleges státusz után új lehetőség az orosz sportolóknak
Az orosz sportolók visszatérnek a nemzetközi versenyekre, de a pontos feltételeket továbbra is az egyes sportági szövetségek határozhatják meg. A versenyzők a legutóbbi két olimpián még csak semleges státuszban indulhattak.
A 2024-es párizsi nyári olimpián és a 2026-os milánói–cortinai téli játékokon azok az orosz sportolók vehettek részt, akik megfeleltek a NOB által meghatározott követelményeknek.
A szervezet közölte, hogy továbbra is elutasítja az ukrajnai inváziót, és támogatja Ukrajna olimpiai közösségét. A NOB egy külön szolidaritási programon keresztül pénzügyi és logisztikai segítséget biztosít az ukrán sportolóknak.
A döntés ellenére a NOB továbbra sem rendez eseményeket Oroszországban, és nem hív meg orosz kormányzati vagy állami tisztviselőket saját rendezvényeire.
A NOB szerint minden sportolónak egyenlő esélyt kell kapnia
A szervezet azt is javasolja a nemzetközi sportszövetségeknek, hogy már a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs versenyei előtt szüntessék meg az orosz sportolók semlegességének külön ellenőrzési rendszerét.
Ez a program eddig azt vizsgálta, hogy egy versenyző tagja-e valamely fegyveres szervezetnek, illetve támogatott-e bármilyen formában az Ukrajna elleni háborút.
A NOB álláspontja szerint minden sportoló számára biztosítani kell az egyenlő hozzáférést az olimpiai kvóták megszerzéséhez.
A döntést a szervezet közlése szerint részletes jogi elemzés előzte meg. A NOB figyelembe vette, hogy az Orosz Olimpiai Bizottság már nem ellenőrzi azokat az ukrán fennhatóság alá tartozó regionális sportszervezeteket, amelyeket 2023-ban orosz befolyás alá vontak.
Oroszország vállalta, hogy ezeken a területeken nem folytat és a jövőben sem végez sportigazgatási tevékenységet.
A NOB ugyanakkor fenntartotta a lehetőséget, hogy szükség esetén újabb intézkedéseket hozzon.
„A végrehajtó bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri az Orosz Olimpiai Bizottság tevékenységét, és fenntartja a jogot további lépések megtételére” – közölte a szervezet.
A fehérorosz sportolók helyzetében már korábban enyhítés történt: a NOB két hónapja úgy döntött, hogy a jövőben nem javasolja részvételük korlátozását, annak ellenére, hogy Fehéroroszország támogatta Oroszországot a háború kezdetén.
A következő nagy NOB-rendezvény a 2026. október 31-én kezdődő dakari nyári ifjúsági olimpia lesz.