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Thaiföld

Őrült bivalyverseny Thaiföldön

38 perce
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A rizstermelési időszak kezdetét ünneplik a látványos futamokkal.
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ThaiföldBivalyverseny Fesztiválgaléria

A hagyományos thaiföldi bivalyversenyek legfőbb központja a Bangkoktól mintegy 80 km-re, keletre lévő Csonburi tartomány. A legnagyobb szabású versenyt hagyományosan októberben – az esős évszak végén és a buddhista nagyböjt idején – rendezik, nyáron azonban kisebb futamokat is rendeznek, amivel a rizstermelési időszak (monsoon) kezdetét ünneplik.  

XINHUA PHOTOS OF THE DAY
Chonburiâ€™S Iconic Buffalo Races Of Eastern Thailand
Chonburiâ€™S Iconic Buffalo Races Of Eastern Thailand
Chonburiâ€™S Iconic Buffalo Races Of Eastern Thailand
Chonburiâ€™S Iconic Buffalo Races Of Eastern Thailand
The Buffalo Racing Festival In Chonburi - 07 Jun 2026
The Buffalo Racing Festival In Chonburi - 07 Jun 2026
Galéria: Őrült bivalyverseny Thaiföldön
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Őrült bivalyverseny Thaiföldön

 

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