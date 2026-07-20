Őrült bivalyverseny Thaiföldön

A hagyományos thaiföldi bivalyversenyek legfőbb központja a Bangkoktól mintegy 80 km-re, keletre lévő Csonburi tartomány. A legnagyobb szabású versenyt hagyományosan októberben – az esős évszak végén és a buddhista nagyböjt idején – rendezik, nyáron azonban kisebb futamokat is rendeznek, amivel a rizstermelési időszak (monsoon) kezdetét ünneplik.