A rizstermelési időszak kezdetét ünneplik a látványos futamokkal.
A hagyományos thaiföldi bivalyversenyek legfőbb központja a Bangkoktól mintegy 80 km-re, keletre lévő Csonburi tartomány. A legnagyobb szabású versenyt hagyományosan októberben – az esős évszak végén és a buddhista nagyböjt idején – rendezik, nyáron azonban kisebb futamokat is rendeznek, amivel a rizstermelési időszak (monsoon) kezdetét ünneplik.
Galéria: Őrült bivalyverseny Thaiföldön
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Őrült bivalyverseny Thaiföldön
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