Elárulta a siket és vak orvos, hogyan kommunikál a pácienseivel

Alexandra Adams az első olyan siketvak doktornő az Egyesült Királyságban, aki születésétől fogva látás- és hallássérültként szerzett orvosi diplomát. Szinte minden elé gördülő akadályt legyőzött, és ma már praktizáló doktorként dolgozik. Nemrég azt is elárulta, hogyan kommunikál a hozzá érkező páciensekkel.

Bluetooth sztetoszkóppal és rendkívül érzékeny tapintással gyógyít az orvosnő

Fotó: YouTube

Bluetooth sztetoszkóppal és rendkívül érzékeny tapintással gyógyít az orvosnő

Alexandra neve akkor vált széles körben ismertté, amikor a rendkívül kedvezőtlen esélyek ellenére elvégezte az orvosi egyetemet – ráadásul úgy, hogy a Covid-járvány idején 17 hónapot töltött kórházban. Annak ellenére, hogy két és fél év halasztásra kényszerült, sikeresen lediplomázott, és bebizonyította, hogy a fogyatékossága nem jelenthet akadályt. Sőt, elárulta, hogy bizonyos területeken tapasztalható fokozott érzékenységének köszönhetően olyan diagnózisokat is képes volt felállítani, amelyeket kollégái nem vettek észre.

Őszintén szólva, hihetetlenül szürreális volt. Még most is hihetetlen. Egyszerűen nem hiszem el. 10-11 év telt el. Rengeteg időt töltesz azzal, hogy azon gondolkodsz, hogy „vajon valaha is a végére érek? Valaha el fogom-e érni ezt?” És igen, ez teljesen őrültségnek tűnik

- idézte az ITV This Morning című műsorában Alexandra a pillanatot, amikor megszerezte a doktori címet.

Az interjú során elárulta, hogy a szülei nem bántak vele másképp, mint más gyerekekkel, és miután tinédzserként egy évig kórházban volt, úgy döntött, hogy ő is segíteni akar másokon.

A kórházban való tartózkodásom során gondoltam először arra, hogy ez lehet a hivatásom. Ez lehet az, amit csinálni akarok. Mindig is azt mondtam, hogy a fogyatékosságom nem akadályozott az orvosi diplomám megszerzésében. Csupán mások véleménye

– ismerte el az doktornő, elárulva, hogy a diszkrimináció nagy akadályt jelentett, amire számított a kezdetektől fogva.

Kiemelte, hogy a fogyatékosság széles spektrumon jelentkezik, megjegyezve, hogy továbbra is tud kommunikálni a betegeivel.

Tehát annak ellenére, hogy súlyos vagy rendkívüli halláskárosodásom van, úgy érzem, mintha egy normális, személyes beszélgetést folytatnék sztetoszkóp segítségével

A beszélgetés során bemutatott egy bluetooth sztetoszkópot, amit hallókészülékeihez csatlakoztatva használ, így azt hallja, amit kell. Hozzátette, hogy ennek köszönhetően páciensei őszintén azt hiszik, hogy szuper hallása van.