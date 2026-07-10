Kegyetlen bántalmazás: összevarrta lakótársa száját egy 49 éves nő

Őrizetbe vettek egy nőt Japánban a lakótársa ellen elkövetett kegyetlen tett miatt. A 49 éves Masae Sakurai összevarrta a vele több mint egy éve együtt élő, 42 éves nő száját. Az eset a Tokiótól északkeletre fekvő Ibaraki prefektúrában történt.

Összevarrta lakótársa száját a 49 éves nő

Fotó: Pixabay

A nyomozás szerint a sértettet tűvel megszúrták az orra és az alsó ajka alatt, majd egy cérnát vezettek át a száján, így varrták össze az ajkait. A nő a rendőröknek azt mondta, hogy lakótársa egy korábbi konfliktus miatt dühödött fel – írja a Japan Times.

Az áldozat azt is mondta, korábban félt elmenekülni, de a történtek után másnap sikerült kijutnia a házból. Egy közeli üzletbe ment, ahol a sérülései miatt beszélni nem tudott, így egy kézzel írt üzenetben kért segítséget.

🌐 🇯🇵 HORREUR : Cette femme C0UD les lèvres de sa colocataire avec une AIGUILLE et du FIL



Les faits se sont déroulés il y a quelques jours dans une maison de Koga, près de Tokyo, au Japon.



Masae Sakurai, 49 ans, a C0USU les lèvres de sa colocataire avec une AIGUILLE et du FIL,… pic.twitter.com/4CafERg1X7 — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) July 9, 2026

Otthonról menekülhetett el az összevarrt szájú nő

A rendőrség vizsgálja, hogy a házban tartózkodó többi ember látta-e a történteket. Sakurai olyan fiatal nőket fogadott be, akik otthonról elszöktek, és nem volt hová menniük - ezt mondta a nő egy volt munkatársa, aki szerint Sakurai segített nekik munkát is találni. Sokan tartózkodhattak nála különböző időpontokban, úgy tudni, több nő és egy tizenéves fiú is élt az ingatlanban.

A japán hatóságok tovább vizsgálják az ügy részleteit.

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