Kegyetlen bántalmazás: összevarrta lakótársa száját egy 49 éves nő

Őrizetbe vettek egy nőt Japánban a lakótársa ellen elkövetett kegyetlen tett miatt. A 49 éves Masae Sakurai összevarrta a vele több mint egy éve együtt élő, 42 éves nő száját. Az eset a Tokiótól északkeletre fekvő Ibaraki prefektúrában történt.
A nyomozás szerint a sértettet tűvel megszúrták az orra és az alsó ajka alatt, majd egy cérnát vezettek át a száján, így varrták össze az ajkait. A nő a rendőröknek azt mondta, hogy lakótársa egy korábbi konfliktus miatt dühödött fel – írja a Japan Times.
Az áldozat azt is mondta, korábban félt elmenekülni, de a történtek után másnap sikerült kijutnia a házból. Egy közeli üzletbe ment, ahol a sérülései miatt beszélni nem tudott, így egy kézzel írt üzenetben kért segítséget.
Otthonról menekülhetett el az összevarrt szájú nő
A rendőrség vizsgálja, hogy a házban tartózkodó többi ember látta-e a történteket. Sakurai olyan fiatal nőket fogadott be, akik otthonról elszöktek, és nem volt hová menniük - ezt mondta a nő egy volt munkatársa, aki szerint Sakurai segített nekik munkát is találni. Sokan tartózkodhattak nála különböző időpontokban, úgy tudni, több nő és egy tizenéves fiú is élt az ingatlanban.
A japán hatóságok tovább vizsgálják az ügy részleteit.
Gyilkosság Floridában: egy nő halálra szúrta lakótársát
Brutális bűncselekmény rázott meg egy floridai települést. A gyilkosságot idős lakótársa ellen követte el egy nő, majd az áldozat autójával elmenekült a helyszínről.