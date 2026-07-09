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vizsgálat

Fontos dolog derült ki az osztrigáról, nem csak a potenciát növeli

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Az osztrigát sokan afrodiziákumként ismerik, egy új kutatás szerint azonban ennél jóval többre is képes lehet. Olasz kutatók azt találták, hogy az osztrigából készült kivonat csökkentheti a bélgyulladást és segíthet megőrizni a bélfal épségét – írta meg a Dialy Mail.
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vizsgálatolasz kutatókkutató

Az osztrigát régóta afrodiziákumként tartják számon, egy friss kutatás szerint azonban ennél sokkal fontosabb egészségügyi előnye is lehet. Olasz kutatók arra jutottak, hogy az osztrigából készült kivonat csökkentheti a bélgyulladást, és hozzájárulhat a bélfal védelméhez.

osztriga
Osztriga.
Fotó: DELFINO DOMINIQUE / HEMIS.FR / hemis.fr

Osztriga: nem csak a potenciát segíti

A krónikus gyulladás számos súlyos betegség, köztük a daganatos megbetegedések, a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a gyulladásos bélbetegségek kialakulásában is szerepet játszik. A folyamat egyik kiváltó oka az úgynevezett „áteresztő bél szindróma”, amikor a bélfal áteresztőbbé válik, így baktériumok és méreganyagok juthatnak a véráramba.

A kutatók először részletesen elemezték a csendes-óceáni osztriga lágyszöveteinek összetételét. Megvizsgálták a fehérjéket, zsírokat, ásványi anyagokat, polifenolokat és karotinoidokat, majd ezekből kivonatot készítettek.

A kivonatot emberi bélsejteken tesztelték, amelyeket előzőleg gyulladást kiváltó anyaggal kezeltek. Az eredmények szerint az osztrigakivonat gátolta az egyik legfontosabb gyulladásos jelátviteli útvonal működését, miközben csökkentette a COX-2 enzim termelődését is. Ez az az enzim, amelyet több gyulladáscsökkentő gyógyszer, például az ibuprofén is célba vesz.

A kutatás vezetője, Giulia Trinchera, a Ferrarai Egyetem doktorandusza szerint 

ez az első alkalom, hogy sikerült igazolni az osztrigaszövet bélsejtekre gyakorolt gyulladáscsökkentő hatását.

A vizsgálathoz nem prémium minőségű, éttermi osztrigákat használtak, hanem olyan példányokat, amelyeket méretük vagy sérüléseik miatt egyébként kidobnának. A kutatók szerint ezzel egy környezetvédelmi problémát is hasznosíthatnak, hiszen az ilyen melléktermékből táplálékkiegészítő is készülhet.

Laboratóriumi vizsgálatok során az osztrigakivonat leállította az NF-kB nevű jelátviteli útvonal működését, amely a gyulladás egyik legfontosabb szabályozója. Emellett elektronmikroszkópos felvételek is megerősítették, hogy a bélfal szerkezete a gyulladásos környezet ellenére is épségben maradt.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre laboratóriumi vizsgálatokból származnak. Ahhoz, hogy az osztrigakivonatot terápiás célra is alkalmazni lehessen, további állatkísérletekre és humán klinikai vizsgálatokra lesz szükség. Ezek segíthetnek meghatározni a megfelelő adagolást, valamint azt is, hogy pontosan mely hatóanyagok felelősek a kedvező gyulladáscsökkentő hatásért.

A szakemberek szerint ugyanakkor az eredmények ígéretesek, és arra utalnak, hogy az osztriga nemcsak különleges csemege vagy afrodiziákum lehet, hanem a jövőben természetes segítséget is nyújthat a krónikus gyulladásos betegségek megelőzésében vagy kezelésének támogatásában.

 

 

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