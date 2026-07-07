Az internetes szakértőkhöz fordult egy feleség, aki nem bírja feldolgozni, hogy a férje megcsalta. Azt pedig különösen fájdalmasnak érzi, hogy a férfi a hazudozásba a gyerekeiket is bevonta.

Óvszert talált férje kocsijában a feleség - Fotó: Pexels

"A gyerekeim (13 és 14 évesek) titokban találkoztak a férjem új barátnőjével. Még el sem váltunk. Hazudniuk kellett nekem és a hátam mögött találkozni velük.

Óvszereket találtam a férjem kocsijában. Szembesítettem vele, mire teljesen kikelt magából. Mindenféle őrültnek elhordott. Azt kiabálta, hogy a haverjáéi, és hogy én beteg vagyok, mert »nyilvánvalóan« kiestek a srác táskájából. Nem vagyok bolond, és nyilvánvalóan tudtam, hogy az óvszerek az övéi, és hogy csak szórakozik velem.

Néhány nappal később a szeretője felhívott, hogy dicsekedjen nagyszerű szexuális életükkel. Nagy élvezettel sorolta fel, hogy hányszor és hol szórakoztak a hátam mögött. Még aznap este kidobtam a férjem.

Olyan érzés, mintha az egész életem darabjaira hullana" - írta segélykérő levelében a megcsalt feleség.

A szakértő szerint is undorító, hogy a csapodár férj bevonta ebbe a hazugságáradatba a gyerekeiket is. Ahogy fogalmazott, a férfi bizonyára a fellegekben jár a kielégítő szexuális élete miatt és egyszerűen nem gondolkodik normálisan.

A tanácsadó szerint egy semleges terepen találkoznia kellene a férjével, hogy át tudják beszélni a dolgokat. Ha másért nem, akkor a gyerekeik érdekében.