Egy új kutatás szerint veszélyes lehet a népszerű fogyasztószer

A szakemberek szerint a probléma nem magával a gyógyszerrel, hanem annak egyik legfontosabb hatásával, a gyors fogyással függ össze. Míg a legtöbb embernél a testsúlycsökkentés egészségügyi előnyökkel járhat, bizonyos neurodegeneratív betegségek esetében éppen ellenkező hatást válthat ki.

Ozempic veszélyei: egyes idegrendszeri betegek állapotát ronthatja a fogyasztószer

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Az Ozempic hatása veszélyes lehet ALS esetén

Az Ozempic és más GLP-1 receptor agonisták elsősorban a cukorbetegség és az elhízás kezelésében váltak ismertté. Ezek a készítmények segítenek a vércukorszint szabályozásában, csökkentik az étvágyat, és jelentős testsúlyvesztést idézhetnek elő.

Jinsy Andrews, a New York-i Egyetem (NYU Langone) ALS-központjának neurológusa szerint azonban az ALS-ben szenvedő betegek szervezete másképpen reagálhat ezekre a gyógyszerekre.

Az ALS, vagyis amiotrófiás laterálszklerózis egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, amely fokozatosan károsítja a mozgató idegsejteket, ami izomgyengeséghez és mozgásvesztéshez vezet.

A szakértő szerint az ALS-betegeknél gyakran éppen a testsúly megtartása vagy növelése ajánlott, mert a fogyás felgyorsíthatja a betegség előrehaladását.

Bizonyos betegségekben, ahol a fokozott anyagcsere negatívan befolyásolja az állapotot, a fogyás súlyosbíthatja a betegséget és gyorsabb romláshoz vezethet

– mondta Andrews.

Egy eset tanulsága is óvatosságra int

A kutatók szerint egyre több adat utal arra, hogy a GLP-1 gyógyszerek alkalmazását alaposan mérlegelni kell azoknál, akik valamilyen neurodegeneratív betegségben szenvednek.

Egy 2025-ben publikált, szakértők által ellenőrzött esettanulmány egy 52 éves ALS-beteg állapotát vizsgálta, aki cukorbetegsége miatt szemaglutid tartalmú készítményt kapott.

A gyógyszer alkalmazása előtt a beteg állapota az ALS-betegeknél megszokott ütemben romlott. A kezelés megkezdése után azonban három hónap alatt mintegy 25 fontot (körülbelül 11 kilogrammot) fogyott, és ezt követően a fizikai állapotának romlása jelentősen felgyorsult.

Miután az orvosok javaslatára abbahagyta a készítmény használatát, az állapotromlás üteme ismét stabilizálódott.

A neurológusok szerint ez nem jelenti azt, hogy minden beteg számára veszélyesek lennének ezek a gyógyszerek, de az orvosoknak különösen körültekintően kell eljárniuk, ha ALS vagy más idegrendszeri betegség is jelen van.