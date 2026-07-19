Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter 16 évre vinné le a választói korhatárt, tanárok tiltakoznak

betegség

Egy új kutatás szerint veszélyes lehet a népszerű fogyasztószer

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az egyre népszerűbb fogyókúrás gyógyszerek sok ember számára jelenthetnek segítséget az elhízás elleni küzdelemben, ám egyes betegek esetében komoly kockázatokat rejthetnek. Az Ozempic és a hozzá hasonló készítmények ugyanis az ALS nevű súlyos idegrendszeri betegségben szenvedőknél felgyorsíthatják az állapotromlást – figyelmeztetnek neurológusok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegségozempicállapot

A szakemberek szerint a probléma nem magával a gyógyszerrel, hanem annak egyik legfontosabb hatásával, a gyors fogyással függ össze. Míg a legtöbb embernél a testsúlycsökkentés egészségügyi előnyökkel járhat, bizonyos neurodegeneratív betegségek esetében éppen ellenkező hatást válthat ki.

vérnyomás A package of Ozempic injection solution and injection pen with four needles photographed in Malmö, Sweden, February 2025. Ozempic is manufactured by the Danish company Novo Nordisk and contains Semaglutide, which provides significant weight loss. Photo: Johan Nilsson / TT / Code 50090 (Photo by JOHAN NILSSON / TT News Agency via AFP)
Ozempic veszélyei: egyes idegrendszeri betegek állapotát ronthatja a fogyasztószer
Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Az Ozempic hatása veszélyes lehet ALS esetén

Az Ozempic és más GLP-1 receptor agonisták elsősorban a cukorbetegség és az elhízás kezelésében váltak ismertté. Ezek a készítmények segítenek a vércukorszint szabályozásában, csökkentik az étvágyat, és jelentős testsúlyvesztést idézhetnek elő.

Jinsy Andrews, a New York-i Egyetem (NYU Langone) ALS-központjának neurológusa szerint azonban az ALS-ben szenvedő betegek szervezete másképpen reagálhat ezekre a gyógyszerekre.

Az ALS, vagyis amiotrófiás laterálszklerózis egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, amely fokozatosan károsítja a mozgató idegsejteket, ami izomgyengeséghez és mozgásvesztéshez vezet.

A szakértő szerint az ALS-betegeknél gyakran éppen a testsúly megtartása vagy növelése ajánlott, mert a fogyás felgyorsíthatja a betegség előrehaladását.

Bizonyos betegségekben, ahol a fokozott anyagcsere negatívan befolyásolja az állapotot, a fogyás súlyosbíthatja a betegséget és gyorsabb romláshoz vezethet

 – mondta Andrews.

Egy eset tanulsága is óvatosságra int

A kutatók szerint egyre több adat utal arra, hogy a GLP-1 gyógyszerek alkalmazását alaposan mérlegelni kell azoknál, akik valamilyen neurodegeneratív betegségben szenvednek.

Egy 2025-ben publikált, szakértők által ellenőrzött esettanulmány egy 52 éves ALS-beteg állapotát vizsgálta, aki cukorbetegsége miatt szemaglutid tartalmú készítményt kapott.

A gyógyszer alkalmazása előtt a beteg állapota az ALS-betegeknél megszokott ütemben romlott. A kezelés megkezdése után azonban három hónap alatt mintegy 25 fontot (körülbelül 11 kilogrammot) fogyott, és ezt követően a fizikai állapotának romlása jelentősen felgyorsult.

Miután az orvosok javaslatára abbahagyta a készítmény használatát, az állapotromlás üteme ismét stabilizálódott.

A neurológusok szerint ez nem jelenti azt, hogy minden beteg számára veszélyesek lennének ezek a gyógyszerek, de az orvosoknak különösen körültekintően kell eljárniuk, ha ALS vagy más idegrendszeri betegség is jelen van.

Az Ozempic és más hasonló fogyókúrás készítmények továbbra is jelentős előnyöket nyújthatnak sok ember számára, ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák: bizonyos betegségeknél a testsúly és az izomtömeg megőrzése fontosabb lehet, mint a gyors fogyás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!