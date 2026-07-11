Háztetőn rekedt egy őzgida, a tűzoltók mentették meg – videó

Az őzgida az Oregon állambeli Astoriában került rendkívül szokatlan helyzetbe. Egyelőre nem tudni, hogyan jutott fel egy családi ház tetejére, de onnan már nem tudott egyedül lejönni.

Nem tudni, hogyan jutott fel az őzgida a tetőre

Fotó: YouTube

A helyszínre érkező tűzoltók emelőkosaras járművet használtak, hogy biztonságosan megközelítsék az állatot.

A mentőakció sikerrel járt, az őzgidát sértetlenül lehozták a tetőről. Ezután visszaengedték a természetbe, ahol rövid időn belül újra találkozott az anyjával – írja az UPI.

Az astoriai tűzoltóság a közösségi oldalán közzétett fotókkal számolt be a különleges bevetésről. Tréfásan azt is hozzátették: ha valaki a tetőn reked, érte is szívesen kimennek.

Őzgida Berhidán

Sikeres mentőakció eredményeként került biztonságba az a fiatal állat, amelyet a berhidai Szőlőhegyen találtak meg.