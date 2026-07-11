Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
őzgida

Háztetőn rekedt egy őzgida, a tűzoltók mentették meg – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szokatlan mentéshez riasztották a tűzoltókat az amerikai Oregon államban, ahol egy állat egy családi ház tetején rekedt. Az őzgida végül emelőkosaras tűzoltóautó segítségével jutott vissza a földre, ahol újra találkozhatott az anyjával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
őzgidamentésOregon

Az őzgida az Oregon állambeli Astoriában került rendkívül szokatlan helyzetbe. Egyelőre nem tudni, hogyan jutott fel egy családi ház tetejére, de onnan már nem tudott egyedül lejönni.

őzgida
Nem tudni, hogyan jutott fel az őzgida a tetőre
Fotó: YouTube

A helyszínre érkező tűzoltók emelőkosaras járművet használtak, hogy biztonságosan megközelítsék az állatot.

A mentőakció sikerrel járt, az őzgidát sértetlenül lehozták a tetőről. Ezután visszaengedték a természetbe, ahol rövid időn belül újra találkozott az anyjával – írja az UPI.

Az astoriai tűzoltóság a közösségi oldalán közzétett fotókkal számolt be a különleges bevetésről. Tréfásan azt is hozzátették: ha valaki a tetőn reked, érte is szívesen kimennek.

Őzgida Berhidán

Sikeres mentőakció eredményeként került biztonságba az a fiatal állat, amelyet a berhidai Szőlőhegyen találtak meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!