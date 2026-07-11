Háztetőn rekedt egy őzgida, a tűzoltók mentették meg – videó

Az őzgida az Oregon állambeli Astoriában került rendkívül szokatlan helyzetbe. Egyelőre nem tudni, hogyan jutott fel egy családi ház tetejére, de onnan már nem tudott egyedül lejönni.
A helyszínre érkező tűzoltók emelőkosaras járművet használtak, hogy biztonságosan megközelítsék az állatot.
A mentőakció sikerrel járt, az őzgidát sértetlenül lehozták a tetőről. Ezután visszaengedték a természetbe, ahol rövid időn belül újra találkozott az anyjával – írja az UPI.
Az astoriai tűzoltóság a közösségi oldalán közzétett fotókkal számolt be a különleges bevetésről. Tréfásan azt is hozzátették: ha valaki a tetőn reked, érte is szívesen kimennek.
Őzgida Berhidán
Sikeres mentőakció eredményeként került biztonságba az a fiatal állat, amelyet a berhidai Szőlőhegyen találtak meg.