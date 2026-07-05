„Azt hittem, a 11 éves lányomnak növekedési fájdalmai vannak, de az igazság sokkal rosszabb volt”

Egy anya azt mesélte, kislánya abbahagyta a táncot az állítólagos növekedési fájdalom miatt - később derült ki, hogy valójában pajzsmirigyrákos a 11 éves gyerek.

Fotó: GoFundMe

Cheryl Barber elmondása szerint 2022 szeptemberében kezdett aggódni a 11 éves Tamelia Felway fáradtsága és fájdalmai miatt. A lelkes táncosnő felhagyott a hobbijával, hízni kezdett, és hangulatingadozásai voltak, ezért Cheryl tanácsot kért a háziorvosuktól.

Azt állítja, megnyugtatták, hogy a problémát csak „növekedési fájdalmak” és a pubertáskor okozza, és hogy Tamelia vérvizsgálatai normálisak. 2024 szeptemberében Cheryl egy gombócot vett észre lánya torkában, és több mint egy évnyi vizsgálat után a csomót eltávolították. A Great Ormond Street Kórház orvosai 2025 novemberében megerősítették, hogy Tameliának pajzsmirigyrákja van, és május 8-án elkezdődött a sugárkezelés.

Cheryl azt mondja, „bízott a megérzéseiben”, hogy végigcsinálja a diagnózishoz vezető hosszú utat, és arra buzdítja a többi szülőt, hogy tegyenek ugyanígy. A teljes munkaidőben foglalkoztatott anya létrehozott egy GoFundMe-t, hogy segítsen fizetni a kórházi utazások költségeit, miközben gondoskodik kétéves lányáról, Lilyről is.

A nyugat-londoni Uxbridge-ből származó Cheryl azt mondta: „Olyan volt, mintha a fény eltűnt volna a szeméből. Hosszú ideig számos tünete volt, például fáradtság, fájdalmak a lábaiban, és a vizsgálatok után ezt más tényezőknek, például a felnőtté válásnak, a pubertásnak és a gyermekkori dolgoknak tulajdonították.”

„Négyéves kora óta táncolt, de már nem bírta, mert iskola után túl fáradt volt. Már sehova sem akart menni, túl fáradt volt, de miután azt mondták neki, hogy semmi vészjósló nincs, azt gondoltam, hogy elkezdődött nála is a pubertás. Egyre csak hízott és nem értettük, mitől. Először azt hittem, amiatt, hogy abbahagyta a táncot. Aztán egyik reggel jött le a lépcsőn és észrevettem a nyakán egy nagy csomót.”

A kislány torka közepén egy golflabda méretű daganat volt. Az édesanya fejében azonnal megszólaltak a vészharangok.