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Parajdi Sóbánya

Földmozgást észleltek a parajdi sóbánya térségében

26 perce
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Földmozgást és mikrorezgéseket észleltek az elárasztott bánya környezetében, újabb beomlásra utaló jelet ugyanakkor nem találtak. A parajdi sóbánya térségében a Salrom a jelenlegi elsőfokú helyett másodfokú riasztás bevezetését javasolja.
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Parajdi Sóbányamásodfokú riasztásföldmozgás

A parajdi sóbánya térségében földmozgást és mikrorezgéseket észleltek, ezért a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) a riasztási fokozat emelését javasolja. Az állami vállalat szerint megelőző intézkedésről van szó, amely nem jár a lakosság evakuálásával – számolt be róla az MTI.

A parajdi sóbánya térségében mikrorezgéseket észleltek
A parajdi sóbánya térségében mikrorezgéseket észleltek
Fotó: MW Bulvár/Szabolcs László

A Salrom tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a sóhegyben, július 25. és 27. között pedig a Korond-patak vizének sótartalma is emelkedett.

A román Országos Földfizikai Intézet szakemberei ugyanebben az időszakban több alkalommal mikrorezgéseket rögzítettek a megfigyelt területen. Ezek intenzitása és gyakorisága csökkenő tendenciát mutat. A helyszíni vizsgálatok során nem találtak újabb beomlást vagy más, instabilitásra utaló jelet.

A parajdi sóbánya térségében másodfokú riasztás bevezetését javasolják

A Salrom a jelenlegi elsőfokú helyett másodfokú riasztás bevezetését javasolja. A vállalat közlése szerint a mikrorezgések a sóhegyben zajló feszültségeloszlási folyamatok következményei is lehetnek, így önmagukban nem utalnak omlásra, ugyanakkor indokolják a térség folyamatos megfigyelését.

A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a szeizmikus adatokat, valamint a geotechnikai, topográfiai és hidrogeológiai mérések eredményeit, amelyeket egymással is összevetnek.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába 2025 májusában tört be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a tárnákat.

A sóbánya korábban Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, évente több százezer látogatóval. Működésétől nemcsak a bányászok, hanem a településen és környékén működő vendéglátóhelyek üzemeltetőinek és alkalmazottainak megélhetése is függött.

 

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