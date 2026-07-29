Földmozgást észleltek a parajdi sóbánya térségében

A parajdi sóbánya térségében földmozgást és mikrorezgéseket észleltek, ezért a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) a riasztási fokozat emelését javasolja. Az állami vállalat szerint megelőző intézkedésről van szó, amely nem jár a lakosság evakuálásával – számolt be róla az MTI.

A parajdi sóbánya térségében mikrorezgéseket észleltek

Fotó: MW Bulvár/Szabolcs László

A Salrom tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a sóhegyben, július 25. és 27. között pedig a Korond-patak vizének sótartalma is emelkedett.

A román Országos Földfizikai Intézet szakemberei ugyanebben az időszakban több alkalommal mikrorezgéseket rögzítettek a megfigyelt területen. Ezek intenzitása és gyakorisága csökkenő tendenciát mutat. A helyszíni vizsgálatok során nem találtak újabb beomlást vagy más, instabilitásra utaló jelet.

A parajdi sóbánya térségében másodfokú riasztás bevezetését javasolják

A Salrom a jelenlegi elsőfokú helyett másodfokú riasztás bevezetését javasolja. A vállalat közlése szerint a mikrorezgések a sóhegyben zajló feszültségeloszlási folyamatok következményei is lehetnek, így önmagukban nem utalnak omlásra, ugyanakkor indokolják a térség folyamatos megfigyelését.

A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a szeizmikus adatokat, valamint a geotechnikai, topográfiai és hidrogeológiai mérések eredményeit, amelyeket egymással is összevetnek.

A sóbánya korábban Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, évente több százezer látogatóval. Működésétől nemcsak a bányászok, hanem a településen és környékén működő vendéglátóhelyek üzemeltetőinek és alkalmazottainak megélhetése is függött.