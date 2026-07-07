Rejtélyes betegség tombol, szörnyű tünetei vannak – a kutatók sem értik, mi történik

Riasztó gyorsasággal terjed egy parazita okozta fertőzés az Egyesült Államokban, amely súlyos esetekben akár „robbanásszerű” hasmenést is kiválthat. A Cyclospora cayetanensis nevű parazita által okozott megbetegedések száma Michigan államban néhány nap alatt többszörösére nőtt, miközben az egészségügyi hatóságok még mindig keresik a fertőzés pontos forrását.
A Michiganben jelentett esetek száma hétfőre 681-re emelkedett, miután kevesebb mint egy héttel korábban még csak 170 betegről tudtak. Az állam ezzel jelenleg messze a leginkább érintett területnek számít.
A járvány miatt több államban is vizsgálódnak. New Yorkban, Illinoisban és Texasban szintén jelentettek megbetegedéseket, de a központi adatok egyelőre nem teljesek, mivel a szövetségi nyilvántartás legutóbbi összesítése még június közepén készült.
A Cyclospora nevű parazita terjedése
A megbetegedéseket a Cyclospora nevű mikroszkopikus parazita okozza, amely leggyakrabban szennyezett élelmiszerekkel vagy vízzel kerülhet az emberi szervezetbe. A fertőzés sok esetben nyers zöldségekhez és fűszernövényekhez kapcsolódik, például salátához, korianderhez vagy bazsalikomhoz.
A mostani járvány esetében azonban a hatóságok még nem találták meg azt az egyetlen forrást, amely minden megbetegedést magyarázna. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak annak kiderítésére, hogy pontosan milyen élelmiszer vagy környezeti tényező állhat a háttérben.
A fertőzés felismerését nehezíti, hogy a hagyományos laborvizsgálatok gyakran nem mutatják ki azt. A Cyclospora azonosításához speciális tesztek szükségesek, ezért elképzelhető, hogy a valós betegszám magasabb a hivatalosan közöltnél.
A parazita által okozott tünetek nagyon eltérőek lehetnek. Egyeseknél semmilyen panasz nem jelentkezik, másoknál azonban erős hasi görcsök, hányinger, hányás, fáradtság és súlyos hasmenés alakulhat ki.
A legrosszabb esetekben a betegek úgynevezett „robbanásszerű” hasmenésről számolnak be, amely akár naponta több tucat alkalommal is jelentkezhet.
A fertőzés kiszáradáshoz vezethet, főleg a veszélyeztetett csoportoknál
Az egyik michigani beteg, Cristy Cooper szerint a betegség rendkívül megterhelő volt számára. Elmondása szerint a tünetei között elviselhetetlen hasmenés, hányás, erős hasi fájdalom és kimerültség szerepelt, a legsúlyosabb időszakban pedig akár harmincszor is mosdóba kellett mennie egyetlen nap alatt.
A nő dialíziskezelés alatt áll, ezért az orvosoknak számára különösen körültekintően kellett megválasztani a kezelést. Az egészséges immunrendszerrel rendelkező emberek sok esetben megfelelő folyadékpótlással és pihenéssel is felépülhetnek, de a veszélyeztetett betegek számára komolyabb kockázatot jelenthet a fertőzés.
A hatóságok szerint ez általában nem halálos betegség, de a hosszan tartó hasmenés és hányás veszélyes kiszáradást okozhat. Ez különösen a kisgyermekek, idősek és legyengült immunrendszerű emberek esetében jelent komoly veszélyt.
A kezelés legtöbbször antibiotikummal történik. Az orvosok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés bizonyos esetekben visszatérhet, ha az első kezelés nem pusztítja el teljesen a parazitát.
A szakértők azt tanácsolják, hogy az emberek fogyasztás előtt alaposan mossák meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Bár a vizsgálatok folynak, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy egyetlen konkrét élelmiszer okozná a Michiganben terjedő járványt.