Rejtélyes betegség tombol, szörnyű tünetei vannak – a kutatók sem értik, mi történik

Riasztó gyorsasággal terjed egy parazita okozta fertőzés az Egyesült Államokban, amely súlyos esetekben akár „robbanásszerű” hasmenést is kiválthat. A Cyclospora cayetanensis nevű parazita által okozott megbetegedések száma Michigan államban néhány nap alatt többszörösére nőtt, miközben az egészségügyi hatóságok még mindig keresik a fertőzés pontos forrását.

Parazita okoz járványt Michiganben: 681 beteget regisztráltak a súlyos hasmenést okozó fertőzés miatt

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A Michiganben jelentett esetek száma hétfőre 681-re emelkedett, miután kevesebb mint egy héttel korábban még csak 170 betegről tudtak. Az állam ezzel jelenleg messze a leginkább érintett területnek számít.

A járvány miatt több államban is vizsgálódnak. New Yorkban, Illinoisban és Texasban szintén jelentettek megbetegedéseket, de a központi adatok egyelőre nem teljesek, mivel a szövetségi nyilvántartás legutóbbi összesítése még június közepén készült.

A Cyclospora nevű parazita terjedése

A megbetegedéseket a Cyclospora nevű mikroszkopikus parazita okozza, amely leggyakrabban szennyezett élelmiszerekkel vagy vízzel kerülhet az emberi szervezetbe. A fertőzés sok esetben nyers zöldségekhez és fűszernövényekhez kapcsolódik, például salátához, korianderhez vagy bazsalikomhoz.

A mostani járvány esetében azonban a hatóságok még nem találták meg azt az egyetlen forrást, amely minden megbetegedést magyarázna. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak annak kiderítésére, hogy pontosan milyen élelmiszer vagy környezeti tényező állhat a háttérben.

A fertőzés felismerését nehezíti, hogy a hagyományos laborvizsgálatok gyakran nem mutatják ki azt. A Cyclospora azonosításához speciális tesztek szükségesek, ezért elképzelhető, hogy a valós betegszám magasabb a hivatalosan közöltnél.

A parazita által okozott tünetek nagyon eltérőek lehetnek. Egyeseknél semmilyen panasz nem jelentkezik, másoknál azonban erős hasi görcsök, hányinger, hányás, fáradtság és súlyos hasmenés alakulhat ki.

A legrosszabb esetekben a betegek úgynevezett „robbanásszerű” hasmenésről számolnak be, amely akár naponta több tucat alkalommal is jelentkezhet.

A fertőzés kiszáradáshoz vezethet, főleg a veszélyeztetett csoportoknál

Az egyik michigani beteg, Cristy Cooper szerint a betegség rendkívül megterhelő volt számára. Elmondása szerint a tünetei között elviselhetetlen hasmenés, hányás, erős hasi fájdalom és kimerültség szerepelt, a legsúlyosabb időszakban pedig akár harmincszor is mosdóba kellett mennie egyetlen nap alatt.