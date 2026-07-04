Aggasztó ütemben terjed és fertőzi meg az embereket világszerte egy parazita, amely kellemetlen, egyben súlyos tünetekkel járhat. A megbetegedések számát az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is figyelemmel kíséri. Az Amerikai Egyesült Államok különösen érintett, így most próbálják felkutatni a mikroszkopikus parazita forrását, amely hosszan tartó gyomor-bélrendszeri megbetegedéseket okoz.

Pusztító parazita terjed világszerte: már Európát is elérte / Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST

Rohamosan terjed világszerte a súlyos megbetegedést okozó parazita

A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) közlése szerint 2026 júniusának közepéig közel 200 esetet észleltek a ciklosporiasis néven ismert betegségben Amerika 17 államában, és a kór most az egész világon terjed. A bűnös ebben a Cyclospora néven ismert parazita, amelynek fertőzésének fő tünete a vizes, gyakran "robbanásszerű" hasmenés, és ami kezelés híján hetekig, vagy akár hónapokig is eltarthat. A legyengült immunrendszerűeket különösen megviselheti, mialatt olyan tünetekkel is járhat, mint a súlyos hasi görcsök, a puffadást, a hányinger, a fáradtság és a jelentős mértékű fogyás. A betegség többnyire a parazitával fertőzött széklettel szennyezett ételek vagy italok fogyasztásával terjed.

A parazita hivatalos járványkitörési időszaka május 1-jétől augusztusig tart, azonban a CDC szerint a melegebb hőmérséklet történelmileg egybeesik a fertőzések számának növekedésével, ami azt jelenti, hogy ez a mostani nyári hőhullám tovább növelheti a megfigyelt fertőzések számát.

A vírus állítólag már Európában is jelen van, és az Egyesült Királyság felé tart, így az egészségügyi tisztviselők kiemelt figyelemmel kísérik az esetszámokat. Tudományos szakértők szerint eddig 16 európai országban fordult elő a vírus.

Az orvosok úgy vélik, a betegség magától elmúlhat, és ritkán igényel antibiotikumot. Súlyos esetekben azonban kórházi tartózkodásra és teljes antibiotikum-kúrára lehet szükség. Halálesetet eddig nem jelentettek be. A betegek életkora 5 és 86 év közötti: az átlagéletkor 42 év, a jelentett esetek 61%-át pedig nők teszik ki az eddigi adatok szerint. Az amerikai CDC az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatallal (FDA) és az állami egészségügyi tisztviselőkkel együtt aktívan vizsgálja a több államot érintő gócpontokat, de eddig még nem találtak okot a terjedésre - írja a Daily Star.