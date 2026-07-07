Paris Hilton ügye fordulatot vett: bezáratják az intézményt, ahol állítása szerint bántalmazták

Évtizedes küzdelem után jelentős fordulat történt abban az ügyben, amelyben egy ismert amerikai médiaszemélyiség egykori bentlakásos intézményét bírálta. Paris Hilton szerint tinédzserként súlyos bántalmazások érték a Provo Canyon School nevű intézményben, amelynek működési engedélyét most Utah állam visszavonta.
Utah egészségügyi hatóságai szerint az intézmény nem biztosította a megfelelő egészségügyi és biztonsági feltételeket az ott elhelyezett fiatalok számára.
A döntés hétfőn lépett életbe, és számos korábbi szabálytalanságra hivatkozik.
A hatóságok többek között azt állapították meg, hogy az iskola nem növelte megfelelően a dolgozók és a bentlakók arányát, indokolatlan fizikai korlátozásokat alkalmazott, valamint hiányosságok merültek fel a gondozásban és az alkalmazottak ellenőrzésében is.
Az intézménynek 15 napja van arra, hogy meghallgatást kérjen a Utah-i Egészségügyi és Humán Szolgáltatási Minisztériumtól. A hatóságok előírása szerint az iskola szolgáltatásait augusztus 6-ig teljesen meg kell szüntetni.
Paris Hilton szerint a túlélők végre igazolást kaptak
A híresség közleményben reagált a döntésre, amelyben azt mondta, hogy az intézmény bezárása visszaigazolja azt, amiről a túlélők évek óta beszélnek.
Több mint ötven éven keresztül gyerekek számoltak be bántalmazásról, elhanyagolásról és traumáról – fogalmazott Paris Hilton.
A médiaszemélyiség szerint ő is azok közé tartozott, akik segítséget kértek, de úgy érezték, senki nem hallgatja meg őket.
Hilton a kilencvenes évek végén közel egy évet töltött a Provo Canyon School falai között. Korábban azt állította, hogy az intézmény dolgozói fizikailag bántalmazták, ismeretlen gyógyszereket adtak neki, megfigyelték zuhanyzás közben, és ruházat nélkül is magánzárkába helyezték.
A Provo Canyon School ügyét azóta országos figyelem övezi, miután Hilton több alkalommal is felszólalt a bentlakásos problémás fiatalokat kezelő intézmények ellen. Kongresszusi meghallgatásokon és több állami törvényhozás előtt is beszélt tapasztalatairól.
Több államban is változásokat hozott a kampánya
Paris Hilton fellépése hozzájárult ahhoz, hogy több amerikai államban új szabályokat vezessenek be a fiatalkorúakat ellátó bentlakásos intézmények működésére vonatkozóan.
Utah különösen ismert központja volt az úgynevezett „problémás tinédzserek iparágának”, amelyben magánkézben lévő, nyereségorientált bentlakásos központok foglalkoztak viselkedési problémákkal küzdő fiatalokkal.
A Provo Canyon School jelenlegi tulajdonosa korábban jelezte, hogy nem kíván nyilatkozni olyan eseményekről, amelyek még a tulajdonosváltás előtt történtek, így Paris Hilton ott töltött időszakáról sem.
Az intézmény ellen az elmúlt időszakban több család is pert indított. Hilton júniusban visszatért az iskolához, hogy támogassa azokat a szülőket, akik szerint gyermekeiket szintén rossz bánásmód érte.
A mostani döntés újabb fontos állomása annak a hosszú kampánynak, amelyben Paris Hilton azt próbálta elérni, hogy a bentlakásos fiatalkorú-intézmények szigorúbb ellenőrzés alá kerüljenek.