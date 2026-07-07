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intézmény

Paris Hilton ügye fordulatot vett: bezáratják az intézményt, ahol állítása szerint bántalmazták

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Újabb fordulat következett be a Paris Hilton által évek óta hangoztatott vádak ügyében: Utah állam visszavonta annak a bentlakásos iskolának a működési engedélyét, ahol a híresség állítása szerint tinédzserként bántalmazták. A döntés szerint a Provo Canyon School több alkalommal sem tartotta be a gyermekek biztonságát és megfelelő ellátását garantáló előírásokat, miközben Paris Hilton szerint az intézmény bezárása fontos győzelem a korábbi diákok számára.
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intézményutahparis hilton

Évtizedes küzdelem után jelentős fordulat történt abban az ügyben, amelyben egy ismert amerikai médiaszemélyiség egykori bentlakásos intézményét bírálta. Paris Hilton szerint tinédzserként súlyos bántalmazások érték a Provo Canyon School nevű intézményben, amelynek működési engedélyét most Utah állam visszavonta.

Paris Hilton és a Provo Canyon School bezárása bántalmazási ügy miatt
Paris Hilton évek óta küzdött azért, hogy a Provo Canyon School ügyében vizsgálat induljon
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Utah egészségügyi hatóságai szerint az intézmény nem biztosította a megfelelő egészségügyi és biztonsági feltételeket az ott elhelyezett fiatalok számára. 

A döntés hétfőn lépett életbe, és számos korábbi szabálytalanságra hivatkozik.

A hatóságok többek között azt állapították meg, hogy az iskola nem növelte megfelelően a dolgozók és a bentlakók arányát, indokolatlan fizikai korlátozásokat alkalmazott, valamint hiányosságok merültek fel a gondozásban és az alkalmazottak ellenőrzésében is.

Az intézménynek 15 napja van arra, hogy meghallgatást kérjen a Utah-i Egészségügyi és Humán Szolgáltatási Minisztériumtól. A hatóságok előírása szerint az iskola szolgáltatásait augusztus 6-ig teljesen meg kell szüntetni.

Paris Hilton szerint a túlélők végre igazolást kaptak

A híresség közleményben reagált a döntésre, amelyben azt mondta, hogy az intézmény bezárása visszaigazolja azt, amiről a túlélők évek óta beszélnek.

Több mint ötven éven keresztül gyerekek számoltak be bántalmazásról, elhanyagolásról és traumáról – fogalmazott Paris Hilton.

A médiaszemélyiség szerint ő is azok közé tartozott, akik segítséget kértek, de úgy érezték, senki nem hallgatja meg őket.

Hilton a kilencvenes évek végén közel egy évet töltött a Provo Canyon School falai között. Korábban azt állította, hogy az intézmény dolgozói fizikailag bántalmazták, ismeretlen gyógyszereket adtak neki, megfigyelték zuhanyzás közben, és ruházat nélkül is magánzárkába helyezték.

A Provo Canyon School ügyét azóta országos figyelem övezi, miután Hilton több alkalommal is felszólalt a bentlakásos problémás fiatalokat kezelő intézmények ellen. Kongresszusi meghallgatásokon és több állami törvényhozás előtt is beszélt tapasztalatairól.

Több államban is változásokat hozott a kampánya

Paris Hilton fellépése hozzájárult ahhoz, hogy több amerikai államban új szabályokat vezessenek be a fiatalkorúakat ellátó bentlakásos intézmények működésére vonatkozóan.

Utah különösen ismert központja volt az úgynevezett „problémás tinédzserek iparágának”, amelyben magánkézben lévő, nyereségorientált bentlakásos központok foglalkoztak viselkedési problémákkal küzdő fiatalokkal.

A Provo Canyon School jelenlegi tulajdonosa korábban jelezte, hogy nem kíván nyilatkozni olyan eseményekről, amelyek még a tulajdonosváltás előtt történtek, így Paris Hilton ott töltött időszakáról sem.

Az intézmény ellen az elmúlt időszakban több család is pert indított. Hilton júniusban visszatért az iskolához, hogy támogassa azokat a szülőket, akik szerint gyermekeiket szintén rossz bánásmód érte.

A mostani döntés újabb fontos állomása annak a hosszú kampánynak, amelyben Paris Hilton azt próbálta elérni, hogy a bentlakásos fiatalkorú-intézmények szigorúbb ellenőrzés alá kerüljenek.

 

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