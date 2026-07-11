Óriási az érdeklődés a buddhista templomokba szervezett randik iránt

A dél-koreai Donghwasa buddhista templomban különleges társkereső elvonulást rendeztek annak érdekében, hogy segítsék a fiatalok ismerkedését, és ezzel hozzájáruljanak a családalapítás ösztönzéséhez. A párkeresés támogatása azért került a figyelem középpontjába, mert az országban továbbra is rendkívül alacsony a születési ráta – tájékoztat a BBC.

A párkeresés ösztönzésére szervezett ismerkedési programot a dél-koreai Donghwasa buddhista templomban rendezték meg (képünk illusztráció)

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A Palgongszan-hegységben található, több mint ezeréves templomban tartott, 30 órás programra több mint 1600-an jelentkeztek, közülük azonban csak néhány tucat résztvevő kapott lehetőséget. A kiválasztás során kérdőívekkel és bemutatkozó videókkal mérték fel, mennyire gondolják komolyan a házasságot és a gyermekvállalást.

A program során a résztvevők bemutatkozó beszélgetéseken, páros sétákon, közös étkezéseken, gyorsrandikon és különböző közösségi feladatokon vettek részt. A szervezők célja az volt, hogy kötetlen környezetben segítsék az ismerkedést azok számára, akik a munka vagy életkörülményeik miatt nehezen találnak párt.

Miért szerveznek párkereső programokat buddhista templomokban?

A résztvevők beszámolói szerint Dél-Koreában egyre kevesebb lehetőség nyílik természetes módon új embereket megismerni. Sokan kizárólag a munka és az otthon között ingáznak, miközben a hagyományos vakrandik és az online társkereső alkalmazások sem bizonyulnak mindenki számára megfelelő megoldásnak.

A rendezvény végére nyolc pár alakult, köztük két olyan is, amelynek egyik tagja a szervezői csapatból került ki. Többen ugyan nem találtak párra, de úgy nyilatkoztak, hogy új barátokat szereztek, valamint magabiztosabban vágnak bele a későbbi ismerkedésbe.

A buddhista szerzetesek szerint a kezdeményezés válasz az országot érintő demográfiai kihívásokra. Dél-Koreában 2023-ban a teljes termékenységi ráta történelmi mélypontra, 0,72-re csökkent, amely jóval elmarad a népesség fenntartásához szükséges szinttől. A kormány az elmúlt években hosszabb szülői szabadsággal, pénzügyi támogatásokkal és lakhatási kedvezményekkel is igyekezett ösztönözni a gyermekvállalást.