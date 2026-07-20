Halálba zuhant egy férfi egy halesoweni parkolóházból

A tragédia hétfő hajnalban történt az angliai Halesowen városközpontjában. A húszas éveiben járó férfi egy Queenswayen található parkolóból zuhant le, a kiérkező mentők azonban már nem tudták megmenteni az életét.

A hatóságok továbbra is vizsgálják a parkolóból kizuhant férfi esetének körülményeit

Fotó: Twitter

A hatóságok közlése szerint a rendőrséget nem sokkal reggel 6 óra után riasztották a helyszínre.

A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították, és az esetet jelenleg nem kezelik gyanús körülmények között történt halálesetként.

Az ügyben jelentést készítenek a halottkémi vizsgálathoz.

A rendőrségi intézkedés idejére a városközpont több részét lezárták. A High Street egy szakaszát, valamint a Queensway környékét is kordonnal zárták el, ami a közlekedést is érintette, több buszjáratot is eltereltek.

Man plunges to death from car park as police lock down UK town centrehttps://t.co/LwtHeYtPww pic.twitter.com/zhhRCEjRPx — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) July 20, 2026

A West Midlands-i rendőrség közleményében azt írta, hogy gondolataik a férfi családjával és mindazokkal vannak, akik ismerték őt. A hatóságok továbbra is vizsgálják az eset körülményeit – írja a Mirror.

A történtek különösen nagy figyelmet kaptak a városban, mivel ez rövid időn belül már a második alkalom volt, hogy rendőrségi lezárások miatt akadozott a közlekedés Halesowen központjában. Két nappal korábban egy utcai verekedés miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak, amely során két fiatalt letartóztattak.

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