Új módszerrel védekezik Ukrajna az orosz rakétazápor ellen

A Patriot légvédelmi rendszer az orosz-ukrán háború egyik legfontosabb védelmi eszköze lett, de Ukrajna már nem pusztán a kiképzésen tanult szabályok szerint használja. Az ukrán légvédelem a rakétahiány, az orosz rakéták és a dróntámadások miatt új módszereket dolgozott ki, hogy megőrizze a rendszer hatékonyságát.
Ukrajna új katonai taktikákat dolgozott ki a Patriot légvédelmi rendszerhez az orosz rakétazápor miatt
Egy érdekes elemzés látott napvilágot a New York Times oldalán arról, hogyan alakította át Ukrajna a Patriot légvédelmi rendszerek használatát az orosz-ukrán háborúban. A cikk szerint az ukrán katonák az Egyesült Államokban és Németországban még a rendszer szabványos alkalmazását tanulták meg, a fronton azonban gyorsan kiderült, hogy a háborús valóság más szabályokat követel.
Cikkünk röviden:
- Patriot-rendszer az ukrán légvédelemben
- Orosz rakéták elleni védekezés
- Rakétahiány miatti taktikai kényszer
- Nyugati kiképzés és háborús tapasztalat
- Dróntámadások elleni új módszerek
- Katonai alkalmazkodás a fronton
- Elfogórakéták tudatos beosztása
- Modern háború és innováció
A lap szerint a folyamatos orosz rakéta- és dróntámadások, a korlátozott készletek és a drága elfogórakéták hiánya miatt az ukrán légvédelem kénytelen volt saját taktikákat kidolgozni. A Patriot-rendszer továbbra is kulcsfontosságú Ukrajna számára, de már nem egyszerűen a kiképzésen tanult módon használják.
A nyugati kiképzés után jött a háborús valóság
Az ukrán katonák három éve tértek vissza a nyugati kiképzésekről, ahol megtanulták, hogyan kell kezelni a Patriot rendszereket. Ezek a légvédelmi eszközök különösen a ballisztikus rakéták ellen fontosak, mert Ukrajna arzenáljában gyakorlatilag ez az egyetlen rendszer, amely képes ilyen célpontok elfogására.
A New York Times elemzése szerint azonban a szabványos eljárások nem mindig bizonyultak tarthatónak. A Patriot elfogórakétái drágák, a készletek korlátozottak, Oroszország pedig egyre nagyobb számban indít rakétákat és drónokat ukrán városok ellen. Ezért az ukránoknak nemcsak védekezniük kellett, hanem spórolniuk is a rendelkezésre álló fegyverekkel.
Spórol a Patriot-rakétákkal az ukrán hadsereg
A cikk egyik legfontosabb állítása, hogy az ukrán légvédelem gyakran eltér a megszokott alkalmazási módtól. A szabványos gyakorlat szerint egy beérkező ballisztikus rakétára több elfogórakétát is kilőhetnek, hogy növeljék a találat esélyét. Az ukránok viszont a hiány miatt sokszor csak egy rakétát indítanak.
A Patriotokat kézi üzemmódba is állítják, hogy a rendszer ne használjon el automatikusan drága elfogórakétákat lassabb, olcsóbb célpontokra, például drónokra. Ezek ellen más eszközöket vetnek be: géppuskákat, helikoptereket, illetve újabban elfogó drónokat is.
A legveszélyesebb célpontokra tartalékolják a fegyvert az ukránok
A Patriot-rendszerek fő feladata így egyre inkább a leggyorsabb és legveszélyesebb orosz rakéták megállítása lett. A ballisztikus rakéták sokkal gyorsabbak a cirkálórakétáknál, ezért különösen nehéz elfogni őket. A lap adatai szerint Oroszország idén már több mint ötszáz ballisztikus rakétát indított Ukrajna ellen, ezek közül az ukrán légvédelem csak egy részt tudott megsemmisíteni.
Ez mutatja a rendszer jelentőségét, de a korlátait is. A Patriot rendkívül értékes, de nem áll rendelkezésre korlátlan mennyiségben. A rakétahiány miatt minden indítás döntés kérdése: mit érdemes lelőni, mire kell tartalékolni, és mikor túl nagy a kockázat.
Csalik, álcázás és gyors áttelepítés a fronton
Az ukránok nemcsak a rakétákkal spórolnak, hanem a Patriot-ütegek védelmére is új módszereket dolgoztak ki. A cikk szerint alkalmazzák a „lőj és tűnj el” taktikát: tüzelés után gyorsan áthelyezik a rendszereket, hogy az oroszok ne tudjanak ellencsapást mérni rájuk.
Emellett álcázzák a valódi ütegeket, és élethű csalikat használnak, hogy az orosz támadásokat eltereljék. Ez különösen fontos, mert egy teljes Patriot-rendszer hatalmas értéket képvisel, miközben egy megtévesztő eszköz ennek töredékébe kerül.
A háború folyamatos alkalmazkodást követel
A New York Times elemzése alapján az ukrán példa egyik legfontosabb tanulsága, hogy a modern háborúban a kiképzés csak kiindulópont. A Patriot-rendszerek kezelését az ukrán katonák nyugati oktatóktól tanulták meg, de a fronton a rakétahiány, az orosz támadáshullámok és a drónok tömeges bevetése miatt folyamatosan módosítaniuk kellett a taktikáikat.
Ukrajna ezért nem egyszerűen használja a nyugati légvédelmi rendszereket, hanem saját háborús tapasztalatai alapján alakítja át azok alkalmazását. A háborúban a túlélés sokszor nemcsak a fegyvereken múlik, hanem azon is, melyik fél képes gyorsabban alkalmazkodni, új módszereket kidolgozni és folyamatos innovációval válaszolni az ellenfél lépéseire.