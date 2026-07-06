Új módszerrel védekezik Ukrajna az orosz rakétazápor ellen

A Patriot légvédelmi rendszer az orosz-ukrán háború egyik legfontosabb védelmi eszköze lett, de Ukrajna már nem pusztán a kiképzésen tanult szabályok szerint használja. Az ukrán légvédelem a rakétahiány, az orosz rakéták és a dróntámadások miatt új módszereket dolgozott ki, hogy megőrizze a rendszer hatékonyságát.

Patriot légvédelmi rendszer: új taktikákat dolgozott ki Ukrajna a rakéták ellen az orosz-ukrán háború során (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Ukrajna új katonai taktikákat dolgozott ki a Patriot légvédelmi rendszerhez az orosz rakétazápor miatt

Egy érdekes elemzés látott napvilágot a New York Times oldalán arról, hogyan alakította át Ukrajna a Patriot légvédelmi rendszerek használatát az orosz-ukrán háborúban. A cikk szerint az ukrán katonák az Egyesült Államokban és Németországban még a rendszer szabványos alkalmazását tanulták meg, a fronton azonban gyorsan kiderült, hogy a háborús valóság más szabályokat követel.

Cikkünk röviden:

Patriot-rendszer az ukrán légvédelemben

Orosz rakéták elleni védekezés

Rakétahiány miatti taktikai kényszer

Nyugati kiképzés és háborús tapasztalat

Dróntámadások elleni új módszerek

Katonai alkalmazkodás a fronton

Elfogórakéták tudatos beosztása

Modern háború és innováció

A lap szerint a folyamatos orosz rakéta- és dróntámadások, a korlátozott készletek és a drága elfogórakéták hiánya miatt az ukrán légvédelem kénytelen volt saját taktikákat kidolgozni. A Patriot-rendszer továbbra is kulcsfontosságú Ukrajna számára, de már nem egyszerűen a kiképzésen tanult módon használják.

A nyugati kiképzés után jött a háborús valóság

Az ukrán katonák három éve tértek vissza a nyugati kiképzésekről, ahol megtanulták, hogyan kell kezelni a Patriot rendszereket. Ezek a légvédelmi eszközök különösen a ballisztikus rakéták ellen fontosak, mert Ukrajna arzenáljában gyakorlatilag ez az egyetlen rendszer, amely képes ilyen célpontok elfogására.

A New York Times elemzése szerint azonban a szabványos eljárások nem mindig bizonyultak tarthatónak. A Patriot elfogórakétái drágák, a készletek korlátozottak, Oroszország pedig egyre nagyobb számban indít rakétákat és drónokat ukrán városok ellen. Ezért az ukránoknak nemcsak védekezniük kellett, hanem spórolniuk is a rendelkezésre álló fegyverekkel.