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rakétavédelmi rendszer

Új módszerrel védekezik Ukrajna az orosz rakétazápor ellen

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Ukrajna a háborús tapasztalatok alapján átalakította a nyugati kiképzésen tanult légvédelmi módszereket. A Patriot légvédelmi rendszer használatában az ukrán légvédelem új katonai taktikákat vet be, mert az orosz rakéták és a tömeges dróntámadások folyamatos alkalmazkodást követelnek. Egy friss elemzés alapján azt mutatjuk be, hogyan formálja át a háború a legmodernebb nyugati fegyverrendszerek használatát is az orosz-ukrán háború során.
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A Patriot légvédelmi rendszer az orosz-ukrán háború egyik legfontosabb védelmi eszköze lett, de Ukrajna már nem pusztán a kiképzésen tanult szabályok szerint használja. Az ukrán légvédelem a rakétahiány, az orosz rakéták és a dróntámadások miatt új módszereket dolgozott ki, hogy megőrizze a rendszer hatékonyságát.

Patriot légvédelmi rendszer: új taktikákat dolgozott ki Ukrajna a rakéták ellen az orosz-ukrán háború során
Patriot légvédelmi rendszer: új taktikákat dolgozott ki Ukrajna a rakéták ellen az orosz-ukrán háború során (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Ukrajna új katonai taktikákat dolgozott ki a Patriot légvédelmi rendszerhez az orosz rakétazápor miatt

Egy érdekes elemzés látott napvilágot a New York Times oldalán arról, hogyan alakította át Ukrajna a Patriot légvédelmi rendszerek használatát az orosz-ukrán háborúban. A cikk szerint az ukrán katonák az Egyesült Államokban és Németországban még a rendszer szabványos alkalmazását tanulták meg, a fronton azonban gyorsan kiderült, hogy a háborús valóság más szabályokat követel.

Cikkünk röviden:

  • Patriot-rendszer az ukrán légvédelemben
  • Orosz rakéták elleni védekezés
  • Rakétahiány miatti taktikai kényszer
  • Nyugati kiképzés és háborús tapasztalat
  • Dróntámadások elleni új módszerek
  • Katonai alkalmazkodás a fronton
  • Elfogórakéták tudatos beosztása
  • Modern háború és innováció

A lap szerint a folyamatos orosz rakéta- és dróntámadások, a korlátozott készletek és a drága elfogórakéták hiánya miatt az ukrán légvédelem kénytelen volt saját taktikákat kidolgozni. A Patriot-rendszer továbbra is kulcsfontosságú Ukrajna számára, de már nem egyszerűen a kiképzésen tanult módon használják.

A nyugati kiképzés után jött a háborús valóság

Az ukrán katonák három éve tértek vissza a nyugati kiképzésekről, ahol megtanulták, hogyan kell kezelni a Patriot rendszereket. Ezek a légvédelmi eszközök különösen a ballisztikus rakéták ellen fontosak, mert Ukrajna arzenáljában gyakorlatilag ez az egyetlen rendszer, amely képes ilyen célpontok elfogására.

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A New York Times elemzése szerint azonban a szabványos eljárások nem mindig bizonyultak tarthatónak. A Patriot elfogórakétái drágák, a készletek korlátozottak, Oroszország pedig egyre nagyobb számban indít rakétákat és drónokat ukrán városok ellen. Ezért az ukránoknak nemcsak védekezniük kellett, hanem spórolniuk is a rendelkezésre álló fegyverekkel.

Soldiers, formation, deployment, tanks, weapons systems. Military parade of the Russian Army on Red Square in Moscow on May 9, 2025. Military parade to mark the 80th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Russia's parade to mark the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany. Photo: The Kremlin Moscow via (Photo by The Kremlin Moscow / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: THE KREMLIN MOSCOW / The Kremlin Moscow

Spórol a Patriot-rakétákkal az ukrán hadsereg

A cikk egyik legfontosabb állítása, hogy az ukrán légvédelem gyakran eltér a megszokott alkalmazási módtól. A szabványos gyakorlat szerint egy beérkező ballisztikus rakétára több elfogórakétát is kilőhetnek, hogy növeljék a találat esélyét. Az ukránok viszont a hiány miatt sokszor csak egy rakétát indítanak.

A Patriotokat kézi üzemmódba is állítják, hogy a rendszer ne használjon el automatikusan drága elfogórakétákat lassabb, olcsóbb célpontokra, például drónokra. Ezek ellen más eszközöket vetnek be: géppuskákat, helikoptereket, illetve újabban elfogó drónokat is.

A legveszélyesebb célpontokra tartalékolják a fegyvert az ukránok

A Patriot-rendszerek fő feladata így egyre inkább a leggyorsabb és legveszélyesebb orosz rakéták megállítása lett. A ballisztikus rakéták sokkal gyorsabbak a cirkálórakétáknál, ezért különösen nehéz elfogni őket. A lap adatai szerint Oroszország idén már több mint ötszáz ballisztikus rakétát indított Ukrajna ellen, ezek közül az ukrán légvédelem csak egy részt tudott megsemmisíteni.

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Ez mutatja a rendszer jelentőségét, de a korlátait is. A Patriot rendkívül értékes, de nem áll rendelkezésre korlátlan mennyiségben. A rakétahiány miatt minden indítás döntés kérdése: mit érdemes lelőni, mire kell tartalékolni, és mikor túl nagy a kockázat.

01 September 2025, Poland, Rzeszow: A Patriot air defense system of the German Armed Forces stands at the airport. Photo: Michael Fischer/dpa - ATTENTION: Signs and license plates have been pixelated. (Photo by Michael Fischer / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: MICHAEL FISCHER / DPA

Csalik, álcázás és gyors áttelepítés a fronton

Az ukránok nemcsak a rakétákkal spórolnak, hanem a Patriot-ütegek védelmére is új módszereket dolgoztak ki. A cikk szerint alkalmazzák a „lőj és tűnj el” taktikát: tüzelés után gyorsan áthelyezik a rendszereket, hogy az oroszok ne tudjanak ellencsapást mérni rájuk.

Emellett álcázzák a valódi ütegeket, és élethű csalikat használnak, hogy az orosz támadásokat eltereljék. Ez különösen fontos, mert egy teljes Patriot-rendszer hatalmas értéket képvisel, miközben egy megtévesztő eszköz ennek töredékébe kerül.

A háború folyamatos alkalmazkodást követel

A New York Times elemzése alapján az ukrán példa egyik legfontosabb tanulsága, hogy a modern háborúban a kiképzés csak kiindulópont. A Patriot-rendszerek kezelését az ukrán katonák nyugati oktatóktól tanulták meg, de a fronton a rakétahiány, az orosz támadáshullámok és a drónok tömeges bevetése miatt folyamatosan módosítaniuk kellett a taktikáikat.

Ukrajna ezért nem egyszerűen használja a nyugati légvédelmi rendszereket, hanem saját háborús tapasztalatai alapján alakítja át azok alkalmazását. A háborúban a túlélés sokszor nemcsak a fegyvereken múlik, hanem azon is, melyik fél képes gyorsabban alkalmazkodni, új módszereket kidolgozni és folyamatos innovációval válaszolni az ellenfél lépéseire.

 

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