Gyászol a világ: meghalt a népszerű humorista

A klub közleményében úgy fogalmazott, hogy Paul Sneddon nemcsak hatalmas tehetségével, hanem kedvességével, bátorító személyiségével és nagylelkűségével is emlékezetes marad.

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„Ő volt az a személy, aki minden öltözőt vidámabbá tett, minden fellépősort szórakoztatóbbá varázsolt, és egy kicsit jobb hellyé tette a világot” – írták búcsújukban.

Harminc év a színpadon, mindenki szerette

A komikus pályafutása során a skót humorélet egyik ismert alakjává vált. Rendszeresen fellépett az Edinburgh Festival Fringe rendezvényén, emellett több alkalommal szerepelt a BBC rádió- és televíziós műsoraiban is.

A Vladimir McTavish néven ismert előadó nemcsak saját műsoraival szerzett hírnevet, hanem a fiatalabb humoristák támogatásáról is ismert volt.

Kollégái közül többen megható sorokkal emlékeztek meg róla. Frankie Boyle humorista azt írta, hogy Sneddon „nagyszerű ember” volt, aki mindenkit befogadott, és mindig azt éreztette másokkal, hogy helyük van a színpadon.

„Nagy megtiszteltetés volt ismerni őt, szeretetet küldök a családjának” – fogalmazott Boyle.

A rajongók és kollégák is búcsúznak

Marcus Ryan szerint Sneddon a The Stand Comedy Club közösségének egyik alapembere volt, akit húsz éven át ismerhetett, és akivel Skóciában, valamint Ausztráliában is megosztotta a színpadot.

„A legkedvesebb ember volt, rengeteg nagyszerű beszélgetéssel és nevetéssel” – írta róla.

A humorista halála előtt még készült fellépni a 2026-os Edinburgh Festival Fringe fesztiválon saját műsorával, amelynek címe And The S** Hits the Fan for Vladimir McTavish* lett volna. Korábban arról is beszélt, hogy kemoterápiás kezelésen vesz részt.

Paul Sneddont felesége, Christine, valamint lányai, Julia és Rosie gyászolják.