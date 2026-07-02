Sokkoló részletek derültek ki a pekingi repülőgép-balesetről

A kínai hatóságok szerint személyes okok miatt repült kisrepülőgépével Peking legmagasabb felhőkarcolójának az a 66 éves férfi, aki a múlt heti balesetben életét vesztette – írta meg a BBC.

Tragédia Pekingben: a pilóta szándékosan térhetett le az útvonalról. (A kép illusztráció.)

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Peking legmagasabb épületének ütközött a kisrepülő: megszólaltak a hatóságok

A Chaoyang kerületi önkormányzat közlése szerint a Liu vezetéknevű pilóta krónikus álmatlansággal és szorongással küzdött.

Az egyedül élő, elvált férfi naplójában többször is utalt arra, hogy véget akar vetni az életének.

A hatóságok átfogó vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy az eset személyes indíttatású volt, és közveszélyokozásnak minősül – írta a lap.

Mint ahogy arról az Origó is beszámolt a múlt pénteki balesetben a pilóta meghalt, további 13 ember megsérült. Közülük egy sérültet időközben már kiengedtek a kórházból.

A kisrepülő a 109 emeletes CITIC Tower, más néven China Zun épületének csapódott, amely Peking legmagasabb felhőkarcolója, és a kínai kommunista párt központjától is csupán néhány kilométerre található.

A balesetről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, de rövid időn belül eltávolították őket a kínai internetes platformokról. A sajtóértesülések szerint a történtek után több légiközlekedési vállalatnak is felfüggesztették a könnyű repülőgépek üzemeltetését.

A vizsgálat szerint Liu a baleset napján a Pinggu kerület egyik repülőteréről szállt fel. Kísérővel végrehajtott repülés után egyedül indult útnak, majd letért a kijelölt útvonalról, megszakadt vele a kapcsolat, végül a felhőkarcolónak ütközött.

A pilóta 2021-ben sportpilóta-engedélyt, 2024-ben pedig magánpilóta-engedélyt szerzett. A baleset idején egy kétszemélyes, egy hajtóműves Aurora SA60L típusú repülőgépet vezetett.