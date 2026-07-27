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Horvátország

Repedések borítják a négy éve átadott horvátországi Peljesac-híd összes pillérét

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Mindössze négy éve adták át a Horvátország déli részét az ország többi területével összekötő hidat, ám mind a hat pillérének beton védőrétegében repedések jelentek meg. A Peljesac-híd javítását októberben kezdik majd meg, és várhatóan nyolc hónapig tart majd.
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Horvátországhídjavításhíd

A 2,4 kilométer hosszú híd a Peljesac-félsziget és a horvát szárazföld között ível át, és lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé. A Horvát Közutak közlése szerint a hibák nem érintik a Peljesac-híd teherhordó szerkezetét, és nem veszélyeztetik sem az építmény stabilitását, sem a közlekedés biztonságát.

Coastal landscape featuring a long suspension Peljesac Bridge spanning across a blue bay with a lush green shoreline under a clear sky, Peljesac, Croatia (Photo by Armand Tamboly / Connect Images via AFP), Peljesac-híd
A horvátországi Peljesac-híd 2024-ben
Fotó: ARMAND TAMBOLY / Connect Images

A repedések a pillérek vasalását védő külső betonrétegben alakultak ki, egy részükben nedvességet és vizet is észleltek.

A javítással azt akarják megakadályozni, hogy a tengervíz és a só elérje az acélbetéteket, és hosszabb távon korróziót, illetve a beton leválását okozza.

A Jutarnji List című horvát napilap szerint a 3,5-6 centiméter mély repedések közül az elsőket már az építkezés idején észlelték, azóta pedig valamennyi pilléren kiterjedt repedésháló alakult ki. A 2022-es műszaki ellenőrzés idején a hivatalos közlések még csak kisebb hiányosságokról szóltak.

Hónapokig fog tartani a Peljesac-híd javítása

A munkálatok várhatóan 2027 júniusáig tartanak.

A forgalmat nem állítják le, de időszakos sávlezárások lehetnek.

A költségeket a hidat építő kínai China Road and Bridge Corporation viseli, amely tízéves garanciát vállalt a kivitelezési hibák kijavítására.

A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat megépítése 420 millió euróba (mintegy 152,3 milliárd forintba) került. Ebből 357 millió eurót az Európai Unió kohéziós alapjaiból biztosítottak. A beruházás Horvátország egyik legnagyobb közlekedési fejlesztése volt.

 

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