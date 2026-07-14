Tömegbe hajtott az autó a piactéren, többen életüket vesztették

Legalább hatan meghaltak és többen megsérültek, miután a chilei haditengerészet egyik szolgálaton kívüli tagja egy magánjárművel a piactérre hajtott. Egy biztonsági kamera felvételein az látható, ahogy egy fehér autó nagy sebességgel haladt, majd a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett és az árusító sátraknak csapódott Viña del Mar városában.

Többen életüket vesztették, miután behajtott a piactérre egy autó / Fotó: CRISTOBAL BASAURE / AFP

Többen életüket vesztették, miután behajtott a piactérre egy autó

A baleset több ember halálát okozta, mások pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek

– közölte a chilei haditengerészet.

Habár a haditengerészet kijelentette, hogy együttműködnek a hatóságokkal a baleset körülményeinek tisztázása érdekében, a halálos áldozatok pontos számát nem közölték, a helyi médiában azonban hat áldozatról számoltak be. Köztük volt a 66 éves Sonia Oyarzún Rojas és az 58 éves O'Higgins Rubén Olmedo Uribe – akik tisztítószereket árultak a piacon –, valamint Javier Sepúlveda Herrera, egy kétgyermekes édesapa, aki piperecikkeket értékesített. Életét vesztette továbbá John Millacura, a Club Deportivo Villa Madrid sportklub játékosa is, két lányával, Belén Millacurával és Nicole Millacurával Villegasszal együtt.

Mindeközben egy helyi kórház képviselői azt közölték, öt embert szállítottak be hozzájuk, köztük két csecsemőt is, míg a többi sérültet a helyszínen ellátták. A hírek szerint egyikük sem szenvedett el életveszélyes sérüléseket.

Viña del Mar rendőrfőnöke, Jorge Guaita ezredes az eset után úgy nyilatkozott, a jármű sofőrje azt állította, semmire sem emlékszik a baleset előtt történtekből. A szemtanúk szerint a jármű a forgalomnak megfelelő irányban, nagy sebességgel haladt, mielőtt felhajtott a járdára és megpördült.

Szerencsére a buszmegálló megállította, különben tovább hajhatott volna volna, és akkor még nagyobb kárt okoz

- tette hozzá Guaita.

Úgy tudni, Máximo Pavez belügyminiszter-helyettes azóta megerősítette, hogy a haditengerészet szolgálaton kívüli tagjának alkoholszondás tesztje negatív lett. Eközben a chilei elnök, José António Kast úgy nyilatkozott, az incidens gyászba borította az egész országot.

Minden állami intézmény azon dolgozik, hogy segítsen az érintetteken, és teljes mértékben meghatározza a felelősséget ezért a fájdalmas eseményért

– jelentette ki Kast, a People beszámolója szerint.