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invazív faj

Kígyót visz, pizzát kap: így küzdenek a pitonok terjedése ellen Floridában

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Egy floridai pizzéria tulajdonosa szokatlan ötlettel állt elő az invazív kígyók elleni küzdelemben: ingyen pizzát kínál azoknak, akik elejtett burmai pitont visznek az éttermébe. A piton ugyanis komoly problémát jelent az Egyesült Államok déli részén, különösen az Everglades térségében, ahol az ázsiai eredetű faj jelentősen veszélyezteti az őshonos állatvilágot.
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invazív fajegyesült államokkígyó

Dustin Crum, a floridai Everglades Cityben működő Wildman’s Pizza, Pasta and Python (kb. Wildman pizza, tészta és piton étterme) tulajdonosa szerint ő az első a világon, aki pitont fogad el fizetőeszközként. A különleges akció lényege, hogy a vadászok egy frissen és szabályosan elejtett kígyóért cserébe egy nagy méretű, általuk választott pizzát kapnak.

Piton: ingyen pizza jár az elejtett kígyókért egy floridai étteremben
Piton: ingyen pizza jár az elejtett kígyókért egy floridai étteremben
Fotó: Unsplash

A pitonvadászat új formája

Crum ötletét a Florida Python Challenge nevű verseny inspirálta, amelyben résztvevők versenyeznek azért, hogy minél több burmai pitont távolítsanak el a természetből. A program célja az invazív faj visszaszorítása, amely az elmúlt évtizedekben komoly ökológiai problémát okozott Floridában.

A pizzéria tulajdonosa maga is részt vesz a kígyók elleni küzdelemben, és azt mondja, sok helyi fiatal vadász egyszerűen nem tud mit kezdeni az elejtett állatokkal.

„Elkapják őket, de nem tudják, mihez kezdjenek velük. Éhesek, pizzát szeretnének” – mondta Crum.

A kezdeményezés így egyszerre próbál segítséget nyújtani a vadászoknak és csökkenteni a burmai pitonok számát.

A kígyó minden részét felhasználják

Crum nemcsak pizzát készít a kígyók ihlette ötletekből, hanem az állatok különböző részeit is felhasználja. Elmondása szerint a bőrből különféle tárgyakat készítenek, a zsírból olajokat és kozmetikai termékeket állítanak elő, a csontokból pedig ékszerek készülnek.

Az étterem még pitonra emlékeztető feltétű pizzát is kínál, azonban valódi kígyóhúst nem árulhatnak kereskedelmi forgalomban, mert ahhoz engedélyezett feldolgozásra lenne szükség.

A floridai piton-probléma az 1970-es évek óta egyre súlyosabb. A szakértők szerint akár több százezer burmai piton is élhet az államban. A több méteresre növő ragadozók számos őshonos állatfajt veszélyeztetnek, mivel zsákmányként madarakat, emlősöket és más hüllőket is elfogyasztanak.

A hatóságok szerint a burmai piton az egyik legnehezebben kezelhető invazív faj a világon, ezért minden olyan kezdeményezést vizsgálnak, amely segíthet az állomány visszaszorításában. A különleges floridai pizzakampány egyelőre inkább helyi érdekesség, de újabb példája annak, milyen kreatív megoldásokkal próbálnak védekezni az elszaporodott kígyók ellen.

 

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