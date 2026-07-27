Kiverte a biztosítékot a Pixar: A hihetetlen család hősnőjével jelentették be a leépítést

A Disney tulajdonában lévő Pixar komoly felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, miután A hihetetlen család egyik szuperhősével díszített levélpapíron nyújtotta be a kaliforniai munkaügyi hatóságoknak a 108 dolgozót érintő leépítésről szóló hivatalos értesítést – írja a belga Nieuwsblad.
Különösen rossz üzenete volt
A leépítések többségére szeptember végén kerül sor az emeryville-i központban. Az érintettek között technikai szakemberek és storyboard-rajzolók is szerepelnek.
A kritikák nem is annyira a leépítés, hanem a dokumentum megjelenése miatt robbantak ki.
A Pixar logójában az „i” betű helyét Nyúlánka (Elastigirl) alakja vette át, ami sokak szerint különösen ízléstelen választás.
A hihetetlen család története ugyanis azzal kezdődik, hogy Mr. Irdatlan elveszíti a munkáját, és családjával kénytelen hétköznapi életet élni.
Ez csak a kezdet
A Disney egyelőre nem reagált a felháborodásra.
A leépítés egy nagyobb átszervezés része, amely az ESPN-t, a Disney Entertainment Televisiont és a National Geographicot is érinti, és amerikai sajtóértesülések szerint összesen több mint ezer munkahely szűnhet meg.
Mindez annak ellenére történik, hogy a Pixar továbbra is sikeres a mozikban: a hírek szerint a Toy Story 5 világszerte már az egymilliárd dolláros bevétel felé tart. A döntés hátterében ugyanakkor több, a vártnál gyengébben teljesítő produkció állhat.
Miközzben a Pixar a leépítések miatt került a figyelem középpontjába, a Disneylandben is meghökkentő incidens történt a napokban.