Kiverte a biztosítékot a Pixar: A hihetetlen család hősnőjével jelentették be a leépítést

A Disney tulajdonában lévő Pixar komoly felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, miután A hihetetlen család egyik szuperhősével díszített levélpapíron nyújtotta be a kaliforniai munkaügyi hatóságoknak a 108 dolgozót érintő leépítésről szóló hivatalos értesítést – írja a belga Nieuwsblad.

Komoly felháborodást váltott ki a Pixar, miután A hihetetlen család egyik ikonikus figurájával ellátott levélpapíron jelentette be 108 alkalmazott elbocsátását.

Fotó: PIXAR ANIMATION STUDIOS / AFP

Különösen rossz üzenete volt

A leépítések többségére szeptember végén kerül sor az emeryville-i központban. Az érintettek között technikai szakemberek és storyboard-rajzolók is szerepelnek.

A kritikák nem is annyira a leépítés, hanem a dokumentum megjelenése miatt robbantak ki.

A Pixar logójában az „i” betű helyét Nyúlánka (Elastigirl) alakja vette át, ami sokak szerint különösen ízléstelen választás.

Pixar used Mrs. Incredible letterhead to tell the state they were axing 108 Bay Area jobs pic.twitter.com/2lpEts30FQ — Matt Brown (@maattttbrown) July 23, 2026

A hihetetlen család története ugyanis azzal kezdődik, hogy Mr. Irdatlan elveszíti a munkáját, és családjával kénytelen hétköznapi életet élni.

Ez csak a kezdet

A Disney egyelőre nem reagált a felháborodásra.

A leépítés egy nagyobb átszervezés része, amely az ESPN-t, a Disney Entertainment Televisiont és a National Geographicot is érinti, és amerikai sajtóértesülések szerint összesen több mint ezer munkahely szűnhet meg.

Mindez annak ellenére történik, hogy a Pixar továbbra is sikeres a mozikban: a hírek szerint a Toy Story 5 világszerte már az egymilliárd dolláros bevétel felé tart. A döntés hátterében ugyanakkor több, a vártnál gyengébben teljesítő produkció állhat.

Miközzben a Pixar a leépítések miatt került a figyelem középpontjába, a Disneylandben is meghökkentő incidens történt a napokban.