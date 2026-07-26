Hogyan lehet egészségesebb a pizza? Mutatjuk a megoldást!

A finom, házi készítésű pizza alapja a magas hőfokon ropogósra sütött tészta. A friss saláta és a házi öntet közvetlenül tálalás előtt kerül a tetejére, így a zöldségek nem fonnyadnak meg.

Pizza készítése otthon: így lesz igazán finom és laktató (illusztráció)

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Így készíthet finomabb és laktatóbb pizzát otthon

A pizza önmagában is népszerű fogás, néhány egyszerű hozzávalóval azonban még tartalmasabbá és kiegyensúlyozottabbá tehető. Wylie Dufresne amerikai séf receptje szerint a megoldás az, hogy a friss salátát nem köretként, hanem közvetlenül a pizza tetejére tesszük.

Az alap egy hagyományos pizza paradicsomszósszal, mozzarellával és parmezánnal. A tésztát érdemes magas hőfokon, grillen vagy pizzasütőben ropogósra sütni, hogy kívül kérges, belül mégis puha maradjon.

A recept másik fontos eleme a házi öntet, amely fokhagymából, tojássárgájából, mustárból, citromléből, Worcestershire-szószból, parmezánból, szardellából és olívaolajból készül. Ez adja a saláta karakteres ízét.

A megsült pizzát néhány percig pihentetni kell, majd a tetejére római salátából, grillezett csirkemellből, pirított kenyérkockákból és az elkészített öntetből álló keveréket kell halmozni. A friss zöldségek, a sovány hús és a ropogós tészta együtt laktató, mégis könnyedebb fogást eredményez, amely egyetlen étkezésként is megállja a helyét – derül ki a Menshealth.com cikkéből.

Ha ezekre figyelsz, tökéletes lesz a pizzatészta

A pizza lelke a tészta: hiába tökéletes a szósz és a feltét, ha az alap kemény és rágós, az egész fogás kárba veszhet. Pont ezért otthon is szeretnénk belül omlós, kívül ropogós pizzatésztát készíteni – mint egy igazi nápolyi pizzériában. A végeredmény azonban sokszor szinte rághatatlan, tömör tészta. Máris mutatjuk, mi lehet az oka és mit tehetünk ellene, hogy tökéletes legyen a pizzatészta.