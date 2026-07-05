Tragédia a lánykérés előtt: halálra gázolta a férfit az óránként 100 kilométeres sebességgel száguldó pizzafutár

A 21 éves pizzafutár, Rosie Hanson azt állította, hogy egy macskát látott az úttesten, miközben 2024. január 17-én egy kiszállításra tartott, majd autójával elütötte a párt. A maidstone-i Koronabíróság csütörtökön úgy döntött, hogy nem küldi börtönbe a nőt, akit Ryan Phillips halálát okozó gondatlan vezetés miatt ítéltek el.

Halálra gázolta a lánykérése előtt álló férfit a száguldó pizzafutár Fotó: unsplash.com

Halálra gázolta a lánykérése előtt álló férfit a száguldó pizzafutár

A bíróságon elhangzott, hogy a 27 éves Ryan Phillips éppen a közeli étterembe sétált barátnőjével, Sophie Rowe-val, hogy megünnepeljék: sikeresen befejezte informatikai technikusi tanulószerződéses képzését.

Útközben azonban, miközben este 6 óra 40 perc körül a járdán sétálva beszélgettek és nevettek, Hanson Volkswagen Golfja elütötte őket a kenti Sheernessben, a Marine Parade úton. Tom Nicholson ügyész a bíróságon elmondta, hogy Sophie Rowe-ot a lábán találta el az autó, majd a nő odaszaladt Ryan Philliphez, és látta, hogy vér folyik a szájából.

A boncolás megállapította, hogy Ryan Phillips feje a jármű szélvédőjének csapódott. A szakértők szerint a férfi már az ütközés pillanatában olyan súlyos fejsérülést szenvedett, amely kezdettől fogva teljes mértékben összeegyeztethetetlen volt az élettel.

Hanson kiszállt az autójából, majd segélyhívón értesítette a mentőszolgálatot. A hívás során elmondta, hogy pizzakiszállítás közben elütött valakit, és azt hitte, egy macska szaladt ki elé az útra, ami miatt felrántotta a kormányt, és felhajtott a járdára.

Tom Nicholson ügyész elmondta, hogy Hanson iPhone-járól származó adatok szerint a nő jóval a megengedett 40 mérföld/órás (mintegy 64 km/órás) sebességhatár felett közlekedett: közvetlenül azelőtt, hogy elvesztette volna uralmát az autó felett, hozzávetőleg 54–68 mérföld/órás (87–109 km/órás) sebességgel haladt.

Hozzátette, hogy Hanson állítását, miszerint egy állatot látott az úton, ami miatt jobbra rántotta a kormányt, „nehéz megerősíteni vagy cáfolni”.

Az a sebesség, amellyel Hanson haladt, valamint a hirtelen kormánymozdulat együtt instabillá tette a járművet. A vádlott túlreagálta a helyzetet, az autó az óramutató járásával megegyező irányban megpördült, átsodródott a szemközti sávba, felhajtott a járdára, majd elütötte Ryan Phillipst és Sophie Rowe-t

– mondta az ügyész.