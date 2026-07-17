Teleplakátolta volt barátja faluját saját fotójával egy német nő

Anne Wünsche ismét nagyot húzott. A 34 éves német influenszer óriásplakátokat helyeztetett ki volt párja, Henning Merten falujában, amelyeken természetesen ő maga szerepel. Az akciót az Instagramon sem hagyta szó nélkül.
Mások dalt írnak az exükről. Én inkább plakátokat rakatok ki a falujában
– írta viccelődve.
Nem bízta a véletlenre
A Heute szerint a helyszínválasztás teljesen tudatos volt. Anne nevetve elárulta, azért választotta korábbi párja lakóhelyét, hogy ha arra jár, biztosan belefusson a plakátokba.
Ha arra autózik, akkor mindig az én arcomat látja. Annyira őrült az egész, hogy már vicces
– fogalmazott.
A rikító rózsaszín plakátokon egy „Scan me” feliratú QR-kód is látható, amely az influenszer reklámoldalára vezet. A szokatlan kampány a lap szerint mintegy 2000 euróba (730 ezer forintba) került.
Egy nap alatt összefirkálták
A plakátok azonban nem maradtak sokáig sértetlenek: már másnap graffitikkel rongálták meg őket. Anne ezt sem bánja.
Szerintem ez tök menő. Így még nagyobb figyelmet kap az egész
– mondta.
Anne Wünsche és Henning Merten 2011 és 2019 között éltek együtt, kapcsolatukból egy közös lányuk született. A szakításuk óta viszonyuk többször is feszült volt, nyilvánosan is üzentek már egymásnak.
Anne Wünsche német influenszer és egykori realityszereplő. A Berlin – Tag & Nacht című sorozatnak köszönhetően vált ismertté, ma pedig a közösségi médiában építi karrierjét.
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