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anne wünsche

Teleplakátolta volt barátja faluját saját fotójával egy német nő

30 perce
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Mások szakítós dalt írnak, Anne Wünsche inkább óriásplakátokat állíttatott. Ráadásul nem akárhová, hanem volt párja falujába, ahol elmondása szerint az exe biztosan nap mint nap találkozik majd az arcával.
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anne wünscheplakátfalu

Anne Wünsche ismét nagyot húzott. A 34 éves német influenszer óriásplakátokat helyeztetett ki volt párja, Henning Merten falujában, amelyeken természetesen ő maga szerepel. Az akciót az Instagramon sem hagyta szó nélkül.

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Óriásplakátokkal lepte meg exét: saját arcát tette ki a falujában.
Fotó: Anne Wünsche/Instagram

Mások dalt írnak az exükről. Én inkább plakátokat rakatok ki a falujában

 – írta viccelődve.

Nem bízta a véletlenre

A Heute szerint a helyszínválasztás teljesen tudatos volt. Anne nevetve elárulta, azért választotta korábbi párja lakóhelyét, hogy ha arra jár, biztosan belefusson a plakátokba.

Ha arra autózik, akkor mindig az én arcomat látja. Annyira őrült az egész, hogy már vicces

– fogalmazott.

A rikító rózsaszín plakátokon egy „Scan me” feliratú QR-kód is látható, amely az influenszer reklámoldalára vezet. A szokatlan kampány a lap szerint mintegy 2000 euróba (730 ezer forintba) került.

Egy nap alatt összefirkálták

A plakátok azonban nem maradtak sokáig sértetlenek: már másnap graffitikkel rongálták meg őket. Anne ezt sem bánja.

Szerintem ez tök menő. Így még nagyobb figyelmet kap az egész

 – mondta.

Anne Wünsche és Henning Merten 2011 és 2019 között éltek együtt, kapcsolatukból egy közös lányuk született. A szakításuk óta viszonyuk többször is feszült volt, nyilvánosan is üzentek már egymásnak. 

Anne Wünsche német influenszer és egykori realityszereplő. A Berlin – Tag & Nacht című sorozatnak köszönhetően vált ismertté, ma pedig a közösségi médiában építi karrierjét.

Nem mindennapi történetből most sincs hiány: egy 96 éves TikTok-sztár olyan gyakran bulizott éjszakánként, hogy az idősotthon vezetése végül figyelmeztető levelet küldött neki, és a kiköltöztetése is szóba került.

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