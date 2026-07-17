Teleplakátolta volt barátja faluját saját fotójával egy német nő

Anne Wünsche ismét nagyot húzott. A 34 éves német influenszer óriásplakátokat helyeztetett ki volt párja, Henning Merten falujában, amelyeken természetesen ő maga szerepel. Az akciót az Instagramon sem hagyta szó nélkül.

Óriásplakátokkal lepte meg exét: saját arcát tette ki a falujában.

Fotó: Anne Wünsche/Instagram

Mások dalt írnak az exükről. Én inkább plakátokat rakatok ki a falujában

– írta viccelődve.

Nem bízta a véletlenre

A Heute szerint a helyszínválasztás teljesen tudatos volt. Anne nevetve elárulta, azért választotta korábbi párja lakóhelyét, hogy ha arra jár, biztosan belefusson a plakátokba.

Ha arra autózik, akkor mindig az én arcomat látja. Annyira őrült az egész, hogy már vicces

– fogalmazott.

A rikító rózsaszín plakátokon egy „Scan me” feliratú QR-kód is látható, amely az influenszer reklámoldalára vezet. A szokatlan kampány a lap szerint mintegy 2000 euróba (730 ezer forintba) került.

Egy nap alatt összefirkálták

A plakátok azonban nem maradtak sokáig sértetlenek: már másnap graffitikkel rongálták meg őket. Anne ezt sem bánja.

Szerintem ez tök menő. Így még nagyobb figyelmet kap az egész

– mondta.

Anne Wünsche és Henning Merten 2011 és 2019 között éltek együtt, kapcsolatukból egy közös lányuk született. A szakításuk óta viszonyuk többször is feszült volt, nyilvánosan is üzentek már egymásnak.

Anne Wünsche német influenszer és egykori realityszereplő. A Berlin – Tag & Nacht című sorozatnak köszönhetően vált ismertté, ma pedig a közösségi médiában építi karrierjét.

Nem mindennapi történetből most sincs hiány: egy 96 éves TikTok-sztár olyan gyakran bulizott éjszakánként, hogy az idősotthon vezetése végül figyelmeztető levelet küldött neki, és a kiköltöztetése is szóba került.