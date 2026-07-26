Csak szépségre vágyott: belehalt a plasztikai műtétbe a fiatal édesanya

Ismét életet követelt egy olcsó plasztikai műtét Mexikóban: ezúttal egy mindössze 30 éves, divatbloggerként és influenszerként is ismert édesanya vált áldozattá. Noha Adriana Garcia halálának pontos okát jelenleg még nem hozták nyilvánosságra, minden jel arra mutat, hogy azt követően hunyt el, hogy valamilyen szépészeti kezelésre a mexikói Sinaloa egyik magánklinikájára utazott.

Plasztikai műtét végezhetett az édesanyával. Kedden feküdt be a magánklinikára, napokkal később már nem élt

Fotó: Instagram

A hírek szerint kedden hajtották végre a beavatkozást, ami végül az életét követelte.

Gyász után vette el az édesanya életét az elbaltázott plasztikai beavatkozás

Családja megrendült Adriana korai halála miatt. "Nincsenek szavak, amik kifejeznék a fájdalmat, amit távozásod okoz. Örökké élsz a szívünkben, az emlékek és a mérhetetlen szeretet által, amit ránk hagytál" – fogalmaztak búcsúközleményükben. Az édesanya egy mindössze hatéves kislányt hagyott árván.

Adriana Garcia áprilisban töltötte be a harmincat. Noha jellemzően mindig nagy örömmel vetette bele magát születésének hónapjába, idén kettős gyász árnyékolta be az ünnepet: édesapját és nagyapját is elvesztette. Most, pár hónappal később csatlakozott hozzájuk a túlvilágon.

Egyre csak növekszik a halálos műtétek száma

Mexikó egyike azon országoknak, amely magánklinikáit előszeretettel keresik fel a szépségre vágyó, ám szűkösebb anyagi helyzettel rendelkező emberek. Az országban jóval olcsóbban a szépészeti beavatkozások, mint máshol, azonban sajnos a halálozási arány is rettentő magas. A világsajtóban szinte csak tragédiáról hallani, ha Dél-Amerika és a plasztikai műtét szavakat összekapcsoljuk: tavaly szeptemberben például egy mellnagyobbító műtét végzett egy mindössze 14 éves lánnyal Mexikóban, idén pedig Brazíliában gyilkolt egy fenéknagyobbító beavatkozás.

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