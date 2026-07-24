Pókemberként ugrott ki az autóból, és megmentett egy kerekesszékes férfit

Egy igazi szuperhős-pillanatot rögzítettek a forgalomfigyelő kamerák Arkansas államban: egy Pókembernek öltözött férfi kiugrott az autójából, hogy segítsen egy kerekesszékes férfinak átkelni egy forgalmas, hatsávos úton – olvasható a Daily Mail hasábjain.

Pókember sietett a bajba jutott férfi segítségére.

Fotó: Illusztráció (Talha Re/Pexels)

Pókember mentett meg egy férfit a forgalomban

A 20 éves Christopher Hellenthal éppen egy szuperhősös rendezvényről tartott hazafelé, amelyet egy trambulinparkban rendeztek, amikor észrevette, hogy a férfi próbál átjutni az úttesten.

A felvételeken látható, ahogy Hellenthal teljes Pókember-jelmezben kiszáll piros Jeep Wrangleréből, majd a kerekesszéket tolva biztonságba átkíséri a férfit.

„Tele voltam adrenalinnal” – mondta az Associated Pressnek.

Arra gondoltam, hogy ebben a jelmezben ez biztosan elég viccesen fog kinézni.

A fiatal férfi elárulta, hogy gyerekkora óta rajong a szuperhősökért, és még Stan Lee-vel, a Marvel és Pókember legendás alkotójával is találkozott annak 2018-as halála előtt.

A Jonesboro-i rendőrség a Facebook-oldalára töltötte fel a videót, amelyet már több mint 1,7 millióan láttak.

A rendőrség így fogalmazott:

„Köszönjük, uram, hogy segített ennek a férfinak biztonságban eljutni a céljáig. Piros vagy zöld a lámpa, mindig van idő arra, hogy helyesen cselekedjünk.”

A trambulinpark vezetője is megszólalt, és hangsúlyozta, hogy a jelenet nem megrendezett volt:

Ez nem mesterséges intelligencia és nem előre eltervezett akció. Egyszerűen csak egy nagyszerű ember, aki meglátott valakit a bajban, és segített rajta. Csak éppen történetesen Pókember-jelmez volt rajta.

A kommentelők szerint Hellenthal egy komoly balesetet előzhetett meg azzal, hogy azonnal közbelépett.