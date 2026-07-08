Elképesztő értékben loptak Pokémon-kártyákat – vége a betöréssorozatnak

Testvérpár tört be két angliai gyűjtői üzletbe, ahonnan összesen több mint 71 ezer font értékben loptak el elsősorban Pokémon-kártyákat és egyéb gyűjtői termékeket. Az ügyben az egyik férfit már letöltendő börtönbüntetésre ítélték, míg társa július végén áll bíróság elé – számolt be róla a Daily Mail.

A rendőrség a Pokémon-kártyák egy részét a gyanúsítottak által használt járműben találta meg (képünk illusztráció)

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A cheshire-i rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Shane Johnson és 33 éves öccse, Keith Johnson április 8-án tört be a warringtoni Celestial Collectables üzletbe.

A két férfi feszítővassal jutott be az épületbe, majd betörték a vitrinek üvegét, és nagy értékű gyűjtői kártyákat, bontatlan csomagokat, valamint egyéb termékeket vittek magukkal.

A rendőrség szerint az ellopott áruk értéke mintegy 62 ezer font (mintegy 28,8 millió forint) volt, miközben az üzletben több mint 3 ezer fontnyi kárt is okoztak.

A testvérek néhány nappal később egy másik gyűjtői üzletbe is betörtek Rugby városában, ahol további mintegy 9 ezer font (kn. 4,2 millió forint) értékű árut tulajdonítottak el.

Keith Johnsont 29 hónap szabadságvesztésre ítélte a bíróság, míg Shane Johnson ügyében július 31-én várható ítélet.