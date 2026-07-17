A Puerto Ricó-i víz- és csatornahálózatért felelős hatóság csütörtökön jelentette be, hogy péntektől 48 órás vízkorlátozási időszakokat vezetnek be az északkeleti térség több közösségében. Az intézkedés elsőként Canóvanas és Río Grande egyes részeit érinti.

Puerto Rico vízkorlátozást vezet be a súlyosbodó szárazság miatt Fotó: Shutterstock

Luis González, a Puerto Rico-i víz- és csatornahatóság vezetője szerint a helyzet oka egyszerű: nincs elegendő víz a rendszerben. Hozzátette, hogy amennyiben a szárazság folytatódik, a korlátozásokat további területekre is kiterjeszthetik.

Nem csak a szárazság okozza a problémákat

A hatóságok elsősorban az esőhiányt okolják a kialakult helyzetért, ugyanakkor a vízellátási problémák már hónapokkal a jelenlegi száraz időszak előtt jelentkeztek a sziget sűrűbben lakott részein.

A kialakult helyzet miatt San Juan polgármestere május végén beperelte Puerto Rico víz- és csatornahatóságát. Jenniffer González kormányzó elismerte, hogy az infrastruktúra évtizedeken keresztül nem kapott megfelelő beruházásokat és karbantartást.

Júniusban csaknem 40 ezer fogyasztó maradt víz nélkül egy nagyobb szolgáltatási kiesés miatt, amely miatt a kormányzó a Nemzeti Gárda segítségét is kérte. Ez az eset azonban nem a mostani szárazsághoz kapcsolódott.

Az Egyesült Államok Szárazságfigyelő Rendszerének adatai szerint Puerto Rico területének 14 százalékát sújtja jelenleg súlyos szárazság, további 59 százalékán pedig mérsékelt szárazság tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy a mintegy 3,2 millió lakosból körülbelül 2,3 millió ember él olyan térségben, amely érintett a vízhiány miatt.

Korábban is voltak komoly vízkorlátozások

Puerto Rico már korábban is kényszerült hasonló intézkedésekre. 2016-ban mintegy 400 ezer fogyasztó csak minden harmadik napon jutott vezetékes vízhez egy jelentős szárazság idején.

A mostani helyzet miatt több helyen tiltakozásokat szerveztek, miközben egyre több törvényhozó követel magyarázatot a vízellátási problémák kezelésére.

Domingo J. Torres képviselő szerint a kialakult válságot nem lehet kizárólag a szárazság számlájára írni. Úgy véli, a vízszolgáltató működésében is komoly hiányosságok vannak, és szerinte a hatóság inkább utólag reagál a problémákra, mintsem hosszú távú megoldást dolgozna ki.

A törvényhozó hivatalos tájékoztatást kért arról, hogy a vízügyi hatóság milyen lépéseket tesz a szárazság kezelésére, illetve hogyan kívánja biztosítani a lakosság ivóvízellátását.