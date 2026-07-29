Kirángatták autójából és kirabolták a belga bajnok futballistát – videón az erőszakos támadás

Erőszakos rablás áldozata lett Mohammed Fuseini, az Union Saint-Gilloise ghánai támadója. A 23 éves labdarúgót vasárnap este Brüsszelben rabolták ki, amikor parkoló autójában ült. Az esetről készült biztonsági kamerás felvételek bejárták a belga sajtót – írja a The Brussels Times.
Kirángatták az autóból, majd a földre teperték
A nyilvánosságra hozott videón látható, ahogy öt kapucnis férfi körbeveszi a járművet.
Hárman kirángatják a sofőrülésből a futballistát, egyikük fojtófogással lefogja, miközben társai letépik a karjáról a luxusóráját.
A támadók ezután a földre viszik a játékost, aki már nem tanúsít ellenállást. A rablók átkutatják az autót is, majd elmenekülnek a zsákmánnyal. A beszámolók szerint egy karórát és mobiltelefonokat vittek magukkal.
Fuseinit a történtek után kórházba szállították, ahol megállapították, hogy csak könnyebb sérüléseket szenvedett.
Ennek ellenére a labdarúgó hétfőn már részt vett csapata edzésén.
Egy gyanúsított már rendőrkézen van
A belga rendőrség rövid időn belül elfogott egy 23 éves gyanúsítottat, akinek otthonában több, a rablásból származó tárgyat is megtaláltak. A férfit csoportosan elkövetett, erőszakos rablással vádolják, az ügyben tovább folyik a nyomozás.
A ghánai támadó 2024 nyarán igazolt az Union Saint-Gilloise együtteséhez, amellyel 2025-ben belga bajnoki címet, 2026-ban pedig Belga Kupát nyert. A klub egyelőre nem közölt további részleteket a játékost ért támadásról.
Erről az elképesztő esetről is beszámoltunk: egy glasgow-i taxisofőr ártatlanul tíz hónapot töltött börtönben, miután egyetlen fuvar miatt tévesen egy gyilkossági kísérlet menekülőautó-sofőrjének hitték. A férfi most hatszámjegyű kártérítést követel a skót rendőrségtől.