El akarták rabolni a hároméves kislányt egy KFC parkolójából, a nagypapája mentette meg - videó

Hajszálon múlt egy hároméves kislány elrablása Ausztráliában: a gyanú szerint egy idegen nő megpróbálta kirángatni a gyerekülésből egy queenslandi KFC parkolójában. A drámai jelenetnek a gyermek nagypapája vetett véget, aki azonnal közbelépett – adta hírül a Daily Mail.

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A megdöbbentő eset csütörtökön történt a Logan Centralban található KFC parkolójában. A kislány nagyszülei éppen visszavitték az unokájukat a szüleihez, és külön autókban várakoztak, amíg a gyermek édesapja bement az étterembe ételt vásárolni.

A gyerekülésből próbálta kirángatni a hároméves kislányt egy nő

A nagypapa elmondása szerint a visszapillantó tükörben vette észre, hogy egy nő közeledik az autóhoz. A gyanú szerint a 40 éves nő kinyitotta a jármű ajtaját, megpróbálta kikapcsolni a kislány biztonsági övét, majd ki akarta emelni őt a gyerekülésből.

A következő pillanatban sikolyt hallottam. Azonnal kipattantam az autóból, és azt láttam, hogy a nő egyik kezével befogta az unokám száját, a másikkal pedig a derekánál fogva tartotta

– idézte fel a történteket a nagypapa.

A férfi és a lánya kitépték a gyermeket a nő karjai közül, majd a rendőrök érkezéséig lefogták a feltételezett elkövetőt.

Nem sokkal később a kislány édesapja is kijött az étteremből, és segített a helyszínen tartani a nőt.

Próbált elmenekülni, de sikerült visszatartanunk, amíg kiértek a rendőrök

– mondta a nagypapa.

A 3-year-old girl has been snatched and dragged out of a car at a KFC carpark in Logan. The girl's mother fought off the accused kidnapper in an incredibly distressing exchange. pic.twitter.com/K2eJHXrsXc — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) July 10, 2026

A hároméves kislány a beszámolók szerint néhány karmolással megúszta a támadást, komolyabb sérülést nem szenvedett. A nőt kórházba szállították, és a hatóságok várhatóan emberrablási kísérlethez kapcsolódó bűncselekmények miatt emelnek vádat ellene.

Nem ez volt az egyetlen megrázó emberrablási ügy az elmúlt időszakban: Angliában egy korábban gyilkosságért elítélt férfi rabolt el egy 15 éves lányt.