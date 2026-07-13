Évek kellettek a diagnózishoz: rákos volt, mégis növekedési fájdalomnak hitte a lány tüneteit az orvos

Egy londoni édesanya szerint az orvosok hosszú időn át növekedési fájdalmaknak és a pubertás velejáróinak tulajdonították lánya panaszait, mígnem egy golflabda méretű csomót fedezett fel a nyakán, amelyről később kiderült: pajzsmirigyrákban szenved. Cheryl Barber elmondása szerint lánya, Tamelia Felway már 2022 szeptemberében, akkor még kilencévesen panaszkodott először állandó fáradtságra és lábfájdalomra.

Rákkal diagnosztizálták a tinit: évek kellettek a helyes diagnózis felállításához. Fotó: GoFundMe

Olyan volt, mintha kialudt volna a fény a szeméből

– emlékezett vissza az édesanya, hozzátéve, később hangulatingadozások és súlygyarapodás is jelentkezett, ezért orvoshoz mentek, ahol vérvételt követően közölték velük, a tüneteket valószínűleg a növekedés és a pubertás okozza. Az édesanya azonban nem nyugodott meg.

Éreztem, hogy valami nincs rendben.

Rákkal diagnosztizálták a tinit

Két évvel később, 2024 szeptemberében Cheryl egy reggel észrevette, hogy lánya nyakán egy golflabda méretű duzzanat jelent meg. Ezt követően több mint egy évnyi vizsgálat következett, amely után az orvosok eltávolították a csomót, majd 2025 novemberében megerősítették, hogy Tameliának pajzsmirigyrákja van. A sugárkezelés 2026 májusában kezdődött. Az orvosok szerint a daganat akár három éve is jelen lehetett a szervezetében.

A kezelés során a beteg teljes pajzsmirigyét is el kellett távolítani, ezért élete végéig gyógyszert kell szednie. Történetük miatt Cheryl azt szeretné, ha a szülők hallgatnának a megérzéseikre.

Ha úgy érzik, valami nincs rendben a gyermekükkel, ne adják fel. Én végig tudtam, hogy nem egyszerű növekedési fájdalmakról van szó

– idézte őt a People.