Megkapta a diagnózist az egészségesnek hitt 12 éves fiú családja, bekövetkezett a legrosszabb

A 12 éves Jamie Covington egészséges, sportos fiúnak tűnt, aki három futballcsapatban is játszott. Élete azonban 2023-ban gyökeresen megváltozott, amikor egy spanyolországi nyaralás alatt két csomó jelent meg a nyakán. Rákkal diagnosztizálták és habár kitartóan harcolt, sajnos belehalt a betegségbe. Mire ugyanis megtörtént a kórmegállapítás a kór szétterjedt a testében. Családja szívszorító szavakkal emlékezett rá.

Későn érkezett a diagnózis, elvitte rák az egészségesnek hitt tinit. A kép illusztráció.

Semmilyen más tünete nem volt. Hazatérve elvittük orvoshoz, de nem tartották aggasztónak

– emlékezett vissza édesanyja, Sam Holson, aki egy családi nyaralás után vitte Jamie-t orvoshoz, miután ott vették észre először a csomót a nyakán. Az orvosok ekkor fertőzésre gyanakodtak, antibiotikumot kapott, de a csomók tovább nőttek. Nyolc héttel később derült ki, hogy a fiú alveoláris rhabdomyosarcomában, egy rendkívül ritka és agresszív daganatos betegségben szenved, amely addigra már az egész szervezetében szétterjedt.

Rákkal diagnosztizálták az egészségesnek hitt 12 évest

Az első gondolatom az volt, hogy kezdjük el azonnal a kemoterápiát. Azt hittem, Jamie meg fog gyógyulni, és minden visszatér a régi kerékvágásba. Eszünkbe sem jutott, hogy rákos lehet

– idézte fel az édesanya kiemelve, hogy Jamie kilenc kemoterápiás cikluson és 23 sugárkezelésen esett át, majd remisszióba került, ám 2024-ben a rák visszatért. Újabb kezelések után ugyan javult az állapota, de 2025 tavaszán ismét több helyen daganatot találtak a szervezetében.

A család gyűjtésbe kezdett, hogy Jamie egy különleges immunterápiás kezelést kaphasson Németországban. Azonban hiába sikerült összegyűjteniük a kezelés árát, nagyjából 210 millió forintot, a fiún már nem lehetett segíteni. Jamie 2025. november 30-án, 15 éves korában, három év rákkal való küzdelem után elhunyt:

Szeretném, ha mindenki tudná, milyen elképesztően bátor volt. Az orvosok és az ápolók is csodálták, hogy milyen keveset panaszkodott. Mindenáron harcolni akart, és soha nem adta fel

– nyilatkozta Jamie édesanyja, aki szerint fia nyugodt, kedves és szeretetteljes gyermek volt, aki egyszerűen imádta az életet, írja a Mirror.