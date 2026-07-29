"15%-ot adtak a túlélésre" - könyörgött az orvosoknak, hogy vizsgálják meg rendesen, rákkal diagnosztizálták a családapát

Egy férfinál végstádiumú daganatos betegséget diagnosztizáltak, miután kezdetben azt hitte, hogy csupán egy makacs rovarcsípés jelent meg a hátán. Christopher Capsticknél ugyanis csak 2023 márciusában állapították meg azt negyedik stádiumú melanómával, bőrrákkal küzd azok után, hogy már 2022-ben orvoshoz járt tünetei miatt. A diagnózis pedig olyan későn érkezett, hogy az orvosok akkor csupán mindössze 15 százalék esélyt adtak neki a túlélésre.

Rákkal diagnosztizálták a családapát. Fotó: GoFundMe

A 41 éves brit férfi 2022-ben, egy görögországi nyaralás során vett észre először egy rovarcsípésnek tűnő elváltozást a hátán. Az ezt követő hat hónapban többször is orvoshoz fordult, mert a csípésnek hitt duzzanat nem múlt el. Az egészségügyi szakemberek ekkor mindig azt mondták neki, hogy cisztáról van szó, ám Christophert aggasztotta, hogy az elváltozás folyamatosan változtatta a színét és a méretét. Könyörgött az orvosoknak, távolítsák el. Hosszas kérlelés után pedig erre sor is került. A kórmegállapítás ez után azonban rombadöntötte az életét:

Amikor végül eltávolították azt, amiről azt hitték, hogy ciszta, fonalszerű és pépes darabokban jött ki, majd 48 órán belül közölték velem, hogy melanómám van. A feleségemmel egy évvel korábban házasodtunk akkor össze, és ott ültem mellette. Várandós volt, amikor közölték velem, hogy mindössze 15 százalék esélyem van a túlélésre. Teljesen összetörtünk. Az egyetlen célom az volt, hogy megérhessem a lányom születését. Most három kisgyermekem van, és ők jelentik számomra a legnagyobb motivációt. Az hajt előre, hogy eljussak odáig, hogy mindhárom gyermekem emlékezzen rám. Ez inkább mentális, mint fizikai küzdelem

- árulta el az apa.

Rákos betegségét sokáig nem vették észre

A hátán lévő csomó méretének és színének változásai mellett az is gyanússá vált Cristopher számára a diagnózis előtt, hogy állandóan különböző fertőzéseket és megfázásokat kapott el, ami nem volt rá jellemző.

A késlekedés miatt a rák már el is terjedt a testemben

- emelte ki hozzátéve, a diagnózis után 13 hónapon át immunterápiás kezelést kapott, ami miatt 2025 elején még úgy tűnt, hogy sikerült legyőznie a rákot, ami miatt a családjával le is foglaltak egy floridai családi nyaralást is csakhogy jött az újabb sokk: az orvosok hat daganatot találtak Christopher agyában és további hatot a testében.