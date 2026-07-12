Azt hitte csak fertőzéssel küzd: rákkal diagnosztizálták a 26 éves férfit

A 26 éves Shafi Islam egy hónapon át azt hitte, hogy csupán gyomorrontása vagy valamilyen fertőzése van, ám végül egy rendkívül ritka és agresszív, negyedik stádiumú nyirokrendszeri daganatot diagnosztizáltak nála. A kelet-londoni Tower Hamletsben élő fiatal márciusban fejfájással és lázzal ébredt, majd egyre erősebb éjszakai izzadás jelentkezett. Párnája és ágyneműje teljesen átázott az izzadtságtól. Nem aggódott azonban mígnem kiderült: rákos.

Rákkal diagnosztizálták a 26 éves fiatalt. Fotó: Unsplash

Shafit negyedik stádiumú diffúz nagy B-sejtes limfómája van, amely a nagy B-sejtes limfómák mindössze 1–3 százalékát teszi ki. Az orvosok szerint valószínűleg évek óta tünetmentesen élt a lassan növekvő daganattal, amely később hirtelen agresszív formává alakult. A férfi jelenleg hat kemoterápiás kezelésből álló terápián vesz részt. Az első kezelés után 40 fokos láza lett, antibiotikumra szorult, haja pedig kihullott, ezért teljesen leborotválta. Ennek ellenére optimista maradt:

Végigcsinálom a kezelést, meggyógyulok és továbblépek

– nyilatkozta.

Nem hagyja, hogy a rák leteperje

Shafi jelenleg is aktívan állást keres, miközben kemoterápiát kap. Elmondása szerint korábban több száz állásra jelentkezett sikertelenül, most pedig még nehezebb helyzetben van a betegsége és az ezzel járó anyagi terhek miatt. Már túl van a második kemoterápiás cikluson is és jelenleg a kontrollvizsgálatok eredményeire vár, amelyek megmutatják, hogyan reagál a szervezete a kezelésre. Abban bízik, hogy sikerül legyőznie a rákot, és a gyógyulás után végre elindíthatja a karrierjét - írja a DailyStar.