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rák

Azt hitte csak fertőzéssel küzd: rákkal diagnosztizálták a 26 éves férfit

1 órája
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Egy hónapig gyomorrontásnak és fertőzésnek hitte tüneteit egy 26 éves brit férfi, végül azonban kiderült, hogy egy rendkívül ritka, agresszív, negyedik stádiumú daganattal küzd. Bár kemoterápiára jár, továbbra is minden nap állást keres, és bízik benne, hogy legyőzi a betegséget.
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rákdiagnózisdaganat

A 26 éves Shafi Islam egy hónapon át azt hitte, hogy csupán gyomorrontása vagy valamilyen fertőzése van, ám végül egy rendkívül ritka és agresszív, negyedik stádiumú nyirokrendszeri daganatot diagnosztizáltak nála. A kelet-londoni Tower Hamletsben élő fiatal márciusban fejfájással és lázzal ébredt, majd egyre erősebb éjszakai izzadás jelentkezett. Párnája és ágyneműje teljesen átázott az izzadtságtól. Nem aggódott azonban mígnem kiderült: rákos.

Rákkal diagnosztizálták a 26 éves fiatalt.
Rákkal diagnosztizálták a 26 éves fiatalt. Fotó: Unsplash

Shafit negyedik stádiumú diffúz nagy B-sejtes limfómája van, amely a nagy B-sejtes limfómák mindössze 1–3 százalékát teszi ki. Az orvosok szerint valószínűleg évek óta tünetmentesen élt a lassan növekvő daganattal, amely később hirtelen agresszív formává alakult. A férfi jelenleg hat kemoterápiás kezelésből álló terápián vesz részt. Az első kezelés után 40 fokos láza lett, antibiotikumra szorult, haja pedig kihullott, ezért teljesen leborotválta. Ennek ellenére optimista maradt:

Végigcsinálom a kezelést, meggyógyulok és továbblépek

 – nyilatkozta.

Nem hagyja, hogy a rák leteperje

Shafi jelenleg is aktívan állást keres, miközben kemoterápiát kap. Elmondása szerint korábban több száz állásra jelentkezett sikertelenül, most pedig még nehezebb helyzetben van a betegsége és az ezzel járó anyagi terhek miatt. Már túl van a második kemoterápiás cikluson is és jelenleg a kontrollvizsgálatok eredményeire vár, amelyek megmutatják, hogyan reagál a szervezete a kezelésre. Abban bízik, hogy sikerül legyőznie a rákot, és a gyógyulás után végre elindíthatja a karrierjét -  írja a DailyStar.

 

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