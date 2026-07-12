Sokáig annak tudta be a fogyását és állandó fáradtságát egy 21 éves brit édesanya, hogy kisgyermeket nevel és egyetemre jár mellette. Emily Greenwood azonban később arra kellett rádöbbenjen, hogy tüneteit valójában pajzsmirigyrák okozta. A fiatal nő 2025 szeptemberében, az egyetemre tartva vette észre az első, borsónyi csomót a nyaka bal oldalán. Mivel azonban ekcémás és ezért korábban is előfordult nála, hogy emiatt megduzzadtak a nyirokcsomói, nem tulajdonított különösebb jelentőséget a jelenségnek. Az idő múlásával azonban egyre fáradtabb lett, és néhány hónap alatt csaknem másfél ruhaméretnek megfelelő, közel 9 kilogrammot fogyott. Előfordult, hogy játék közben majdnem elaludt kétéves kislánya, Harriet mellett.

Azt hitte a fiatal anya, hogy csak túlterhelt: rákkal küzdött / Fotó: Unsplash

Emily kezdetben úgy gondolta, a kimerültséget és a fogyást egyszerűen az okozza, hogy elfoglalt édesanya. Miután azonban idén januárban egy újabb, kemény csomót fedezett fel az állán, felkereste a háziorvosát. Az orvos vérvizsgálatot és nyaki ultrahangot rendelt el. Emily elmondása szerint a pajzsmirigyfunkciós laboreredménye teljesen normális volt, csupán alacsony vas- és folsavszintet mutattak ki, ezért először csak vitaminok szedését javasolták számára. A nyaki ultrahang azonban már egy gyanús nyirokcsomót és egy pajzsmirigy-vezetékcisztát mutatott ki. A későbbi szövettani vizsgálat végül megerősítette, hogy pajzsmirigyrákja van.

Azt hitte a fiatal anya, hogy csak túlterhelt: rákkal küzdött

A diagnózis hallatán Emily nagyon megrémült. Most azonban radiojód-kezelésen (célzott sugárterápia) esik át, amely után várhatóan daganatmentes lesz és szeptemberben már általános iskolai tanárként kezdheti meg a munkáját.

A fiatal édesanya épp ezért most arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy aki csomót tapint ki magán, ne elégedjen meg a vérvizsgálattal.

A pajzsmirigyfunkciós eredményeim teljesen normálisak voltak, mégis rákos voltam. Ezért fontos, hogy ultrahangvizsgálatot is kérjen az ember, ha csomót talál

– írja a Mirror.