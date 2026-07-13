Szívszorító vallomást tett a rákbeteg olimpiai bajnok: "Mindannyiunknak meghatározott idő jut"

Sir Chris Hoy hatszoros olimpiai bajnok, rákbeteg brit kerékpáros szívszorító őszinteséggel beszélt arról, hogy úgy érzi, az életének lejárati idejét csak előrébb hozták. A 47 éves sportoló Nagy-Britannia egyik legsikeresebb olimpiai bajnoka, a legnagyobb kihívása élete során mégis prosztatarákja, amelyet 2023 szeptemberében diagnosztizáltak nála, akkor már negyedik stádiumban. Egy évvel később, 2024 októberében azonban jött az újabb tragikus hír: a rák a csontjaira is átterjedt, így már gyógyíthatatlannak minősül. A sportoló akkor elárulta, hogy az orvosok két-négy évet jósoltak neki.

Sir Chris Hoy úgy érzi, rákbetegsége miatt életének határidejét előbbre hozták. Fotó: AFP

Az olimpiai bajnok nemrég egy interjú során mesélt arról, hogy az emberek gyakran együttérzésüket fejezik ki, miközben megfeledkeznek arról, hogy valójában mindenkinek véges ideje van:

Odajönnek hozzám, együttérzőek, és azt mondják: „Nagyon sajnálom a diagnózisát. Hogy birkózik meg vele?” Én pedig arra gondolok, hogy valójában mindenki ugyanabban a helyzetben van. Mindannyiunknak meghatározott idő jut. Csupán annyi a különbség, hogy az én határidőmet egy kicsit előrébb hozták, ezért én talán tudatosabban gondolok rá.

Nem hagyja, hogy a rák uralja az életét

A daganatot eredetileg egy rutin orvosi vizsgálat során fedezték fel, amikor egy vállsérülés miatt fordult orvoshoz. A kivizsgálások során daganatokat találtak a vállában, a medencéjében, a gerincében és a bordájában is. Nem sokkal a diagnózis előtt azonban feleségénél, Lady Sarra Hoy-nál szklerózis multiplexet állapítottak meg, amely egy gyógyíthatatlan, fokozatosan romló idegrendszeri betegség.

Sir Chris Hoy azonban ennek ellenére nem hagyta, hogy betegsége teljesen átvegye az irányítást az élete felett. Nemrég egy hét alatt végigkerékpározta Spanyolországot a tengerparttól a tengerpartig, naponta átlagosan hat és fél órát töltve nyeregben. Nem akarta ugyanis elfogadni azt a tanácsot, hogy a daganatos betegeknek vissza kell venniük a tempóból. Bár több kemoterápiás és sugárkezelésen is átesett, valamint erős gyógyszereket szed, úgy érzi, fizikai állapota mindössze körülbelül 20 százalékkal rosszabb, mint a diagnózis előtt.

Az első időszakban sok orvos szinte csak forgatta a szemét, amikor azt kérdeztem: „Ezt még csinálhatom? Azt még csinálhatom?” Az volt a hozzáállásuk, hogy hagyjam abba ezeket az őrültségeket, fogadjam el, hogy súlyos beteg vagyok, szedjem a gyógyszereket, amelyeket felírnak, feküdjek le, és hagyjam, hogy a betegség átvegye az irányítást

– idézte őt a Mirror.