Rákban halt meg egy anya, aki 18 évig mosta férje ruháit - kiderült, azbeszt mérgezést kapott miatta

Egy édesanya életét a rák követelte, azonban ő maga sem tudta, hogy több mint 30 évvel ezelőtt halálos azbesztnek volt kitéve, miközben férje poros munkaruháját mosta. Veronica Kidmannel idén januárban közölték a diagnózist, miszerint mezoteliómája van, ami az azbesztnek való kitettséggel összefüggő, halálos rák.

Tudta nélkül vitte haza az édesapa a rákkeltő azbesztet. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Tudta nélkül vitte haza az édesapa a rákkeltő azbesztet

A korábbi orvosi titkár mindössze egy héttel később, 72 éves korában hunyt el. Összetört családja úgy véli, hogy azbesztnek volt kitéve, miközben kézzel mosta elhunyt férje, Ian piszkos munkaruháját. A férfi 1971 és 1989 között helyszíni mérnök volt, akárhányszor hazaért munkából, ruháját és haját rengeteg por borította. Veronica hetente többször kézzel mosta ki a munkaruháit, amelyek annyira piszkosak lettek, hogy gyakran háromszor is át kellett súrolnia őket.

Ian munkája során otthonokba, vállalkozásokba és szervízközpontokba járt, ahol telefon- és központhibákat javított, családja szerint több ilyen helyszínen is azbeszttel érintkezhetett, amit utána észrevétlenül hazavitt ruháján és testén.

A házaspár 41 éves lánya, Becky Irwing és a 44 éves fia, Gareth Kidman most arra kérik mindazokat, akik esetleg dolgoztak együtt az édesapjukkal, hogy osszanak meg minden információt, ami arra utalhat, hogy azbeszttel dolgoztak.

Becky elárulta, onnan tudták, hogy valami nincs rendben édesanyjukkal, hogy egyre gyakrabban fáradt el.

Alig volt időnk feldolgozni a diagnózisát, mielőtt szomorúan elszakították tőlünk. Hihetetlenül fájdalmas volt búcsúzni anyától. Az állapota olyan gyorsan romlott, és igyekszem a megosztott boldog pillanatok miatt emlékezni rá, nem pedig azért, hogy mennyire törékennyé vált a végére.

A nő elárulta, hogy édesapja valószínűleg összetört volna, ha tudja, szorgos munkájával családja életét kockáztatta, és feleségét megbetegítette.

Nem az ő hibája volt. Sok más emberhez hasonlóan őt is megfelelően meg kellett volna védeni. Sajnos a múlt hibái sok évvel később is hatással vannak a hozzánk hasonló családokra. Reméljük, hogy bárki, aki ismerte anyát és apát, segíthet nekünk a válaszok megtalálásában

Ian még 2014 júliusában halt meg agyvérzésben, míg felesége két évvel a diagnózisa előtt kezdett tüneteket tapasztalni, amelyek többek között extrém hasi fájdalmat, derékfájást, puffadást és fáradtságot jelentettek. 2025 novemberében és decemberében többször is járt sürgősségire az immunrendszerét érintő problémák miatt. Végül egy CT-vizsgálat során elváltozást azonosítottak a hasában. Veronica január 6-án ismét kórházban került, két nappal később megkapta a mezotelióma diagnózisát. Január 15-én pedig életét vesztette a kórházban - írta a Mirror.